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Принц Гарри помирился с другом после конфликта из-за Меган Маркл

Принц Гарри помирился с другом после конфликта из-за Меган Маркл

Принц Гарри. Фото: Headfit/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Переезд принца Гарри выбил его из привычной жизни. Герцог признался, что ему стало очень скучно и он решил помириться со своим некогда лучшим другом и одноклассником по Итонскому колледжу Томом Инскипом. К слову, ссора между мужчинами произошла из-за супруги принца Меган.
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Несколько месяцев назад принц Гарри вместе со своей женой Меган Маркл и годовалым сыном Арчи переехал в США. Таблоиды сообщают, что герцог так сильно заскучал на новом месте, что решил наладить общение с давним другом по колледжу.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Стоит отметить, что своенравный характер Меган Маркл стал причиной конфликта между двумя мужчинами. Кто бы мог подумать, что актриса будет опасаться плохо влияния Тома. Поклонники королевской пары вспоминают, что их компания прославилась на весь мир благодаря общей фотографии, сделанной в Лос-Анджелесе. Этот снимок поведал миру, как на самом деле проходят вечеринки герцога. На фотографии был запечатлен молодой принц в голом виде в компании незнакомки.

Позже в СМИ появились слухи о том, что Том Инскип невзлюбил Меган Маркл и даже пытался разлучить ее с возлюбленным. Но несмотря на все ссоры, мужчины смогли пойти на компромисс и восстановить многолетнюю дружбу. Теперь герцог Сассекский может стать крестным отцом для новорожденного сына Инскипа, супруга которого Лара недавно родила, ведь эта семья тоже проживает в Калифорнии.

Автор: 25 мая 2020, 02:39 Источник: The Sun ✓ Надежный источник

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