Публично униженная молодая жена Петросяна впала в истерику

Накануне супруга юмориста опубликовала в своем "Инстграм" новый снимок. На нем 31-летняя избранница Евгения Петросяна предстала в платье-халате с оторочкой из страусиных перьев, шляпке-таблетке и элегантных лодочках с изящной застежкой. Образ завершали очки в ретро-стиле.
На новое фото Татьяны Брухуновой отреагировала стилист Лариса Тимиряева. Женщина заявила, что одежда девушки не соответствует возрасту. "Наряд не вяжется с хозяйкой", – отметила имиджмейкер. Якобы на жене юмориста подобные вещи смотрятся, как не девочке, которая нацепила мамины платья.
При этом в своем комментарии Тимирязва сделала комплимент обуви Брухуновой и похвалила за шляпку. Избранница Евгения Петросяна сильно обиделась на критику и разразилась гневными "Сторис" в инстаграм-профиле.
"Имидж-стилист Лариса Тимирязева" дала мне оценку! Вернее моему дневному аутфиту. Я готова выслушать критику от профессионала, но "имидж-стилист Лариса Тимирязева" – такого даже в "Яндексе" не найти!" – высказалась Татьяна Брухунова.
Как пояснила девушка, она не доверяет "стремным страничкам "ВКонтакте". Также она не против выбросить половину своего гардероба, если ей это посоветует авторитетный представитель мира моды.
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