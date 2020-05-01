Жигунов с женой делят имущество на фоне сплетен о любовнице актера

Официально брак супруги пока не расторгли, тем не менее, несколько месяцев назад они начали делить нажитое. Вера Новикова подала иск в Останкинский суд Москвы. Супруга знаменитости требовала признать одну из столичных квартир Сергея Жигунова совместным имуществом.
Фемида встала на сторону актера. Новиковой отказали.
Сергей Жигунов и его пока еще жена комментировать ситуацию не хотят. Общаясь с журналистами, Новикова отправляет их к артисту. Актер, в свою очередь, призывает не обращать внимания, сообщает StarHit.
Отметим, что слухи о разводе Сергея Жигунова муссируются прессой уже давно. По некоторым данным, актер живет с журналисткой Викторией Ворожбит. В соцсети пара выкладывает одинаковые снимки: кота и виды подмосковного особняка. Интересно, что многие поклонники отмечают невероятную схожесть новой девушки знаменитости с его экс-любовницей Анастасией Заворотнюк.
Жигунов и Ворожбит познакомились во Владивостоке в 2018 году, где артист устраивал фестиваль "Утро Родины". На первом смотре Виктория работала пиарщицей, а уже на втором стала директором.
Популярные темы форума
Тодоренко поддержала домашнее насилие !!!
НЕКРОСИВОЕ ИМЯ
Почему снимают Петрова???
Откуда у Малышевой дворец?
Любимая актриса. Какая?
ПУГАЧЕВУ РАЗОБЛАЧИЛИ: ПЕСНЯ «МИЛЛИОН АЛЫХ РОЗ» ОКАЗАЛАСЬ ПЛАГИАТОМ
Травля
Сын хочет сменить пол
Люблю женщин в теле
Ждем обращение президента