Дочь Доренко поступила в больницу с ожогами первой степени

Известный журналист Сергей Доренко скончался чуть меньше года назад. Но мужчина оставил после себя большое потомство – четыре дочери и сына.

Накануне его старшая наследница – 36-летняя Екатерина – обратилась в травматологию и в полицию. По данным медицинских работников, предварительный диагноз звучал так: "Сотрясение головного мозга под вопросом, ушиб грудного отдела позвоночника, ожог лица и правой кисти первой степени".

Оказалось, что такие увечья дочери Доренко нанесла ее соседка. Конфликт произошел 29 марта. Наследница журналиста увидела, что на соседнем участке полыхает пламя и поспешила зафиксировать это на камеру. После этого, по словам Екатерины, шевелившая длинной палкой ветки в костре женщина направилась к родственнице Сергея.

"Заметив меня, она подошла и ударила меня той самой горящей палкой. Она чудом не попала мне в глаз. Я потеряла равновесие и ударилась головой", – приводит слова пострадавшей Пятый канал.

К счастью, сотрясение мозга не подтвердилось. Но во время удара по голове соседка повредила Доренко нерв. Кроме того, женщина разбила телефон Екатерины, на который дочь Сергея записывала происходящее.