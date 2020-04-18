В Британии воспротивились возвращению принца Гарри и Меган Маркл

Недавно американский таблоид Newsweek провел масштабное исследование. Его представители узнали у британцев, как те отнесутся, если герцог и герцогиня Сассекские вернутся к исполнению королевских обязанностей.
В опросе приняли участие полторы тысячи человек. Больше половины – 54 процента – негативно отозвались на этот счет. Оказалось, люди не хотят возвращения принца Гарри и его супруги из-за реакции пары на распространение коронавируса.
Тем не менее, нашлись те, кто примет внука Елизаветы II и его возлюбленную обратно с распростертыми объятиями. Таких британцев оказалось всего 28 процентов. Еще 14 предпочли воздержатся от ответа, сообщает Lenta.ru.
Напомним, принц Гарри решил оказать поддержку зараженным коронавирусом вместе с остальными членами королевской семьи Британии. Внук Елизаветы II стал участником благотворительного проекта WellChild, в ходе которого пообщался по видеосвязи с родителями тяжелобольных COVID-19 детей.
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