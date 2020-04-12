Плющенко шокировал откровениями об инфицированных коронавирусом друзьях

Сейчас Евгений Плющенко находится на карантине вместе с семьей. Несмотря на то, что его жена Яна Рудковская была на Неделе моды в Милане, ей удалось избежать инфекции. Фигурист занимается спортом, тренирует сына и играет в игры на приставке.
Он жалуется, что карантин ударил по его частному бизнесу и ему пришлось распустить сотрудников. Но Плющенко не считает, что государство должно ему помогать в этой ситуации, поскольку если кто-то решил пойти в предприниматели, то автоматически взял все риски на себя.
“У меня частная школа, и я тоже попал. Я арендую каток – это огромные деньги, миллионы рублей каждый месяц. Плюс есть тренерский состав, который я распустил и тоже не знаю, что делать. Но разве я должен бежать к правительству и говорить: “Давайте мне бабки?”, – поведал фигурист изданию “Фонтанка”.
Однако Евгений в период пандемии переживает больше не за бизнес, а за своих близких. Он рассказал, что относится к самоизоляции очень серьезно, поскольку с ними проживает мама Рудковской, которая находится в зоне риска, а также несколько из его друзей недавно подключили к аппаратам ИВЛ.
“Просто у меня есть друзья и знакомые, которые заразились вирусом и попали в Коммунарку. Многие из них подключены уже к искусственному дыханию. Поэтому не так все просто, как говорили нам в начале. Обстановка буквально за несколько недель конкретно изменилась”, – рассказывает олимпийский чемпион.
Евгений Плющенко в период самоизоляции не жалуется на дефицит продуктов. Он рассказал, что личные помощники постоянно привозят ему все необходимое с его личного хозяйства в Ленинградской области.
“Еще у меня есть перепела, которые несут яйца каждый день, а мы их едим. Все есть, да”, – приводит слова Евгения Плющенко издание.
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