"Что за дурь?": Плющенко разнесли за вооружившегося сына

Евгений Плющенко старается проводить все свободное время с сыном. Фигурист не только занимается спортом с семилетним Сашей, но и прививает интерес к другим сферам.
Супруг Яны Рудковской опубликовал видео в своем инстаграм-аккаунте, показав новую экипировку сына. На Саше был бронежилет, в руках он держал модель оружия, которое с трудом можно отличить от настоящего.
Как пишет "Экспресс-газета", большинству понравились новые игрушки юного фигуриста, но нашлись и те, кто раскритиковал звездное семейство. "Что за дурь? Это к чему? Не знают, как уже себя пропиарить", "Посмотрели бы, как надо обращаться с детьми, у Галкина", – написали пользователи Сети.
Напомним, что семья находится на карантине. Яна Рудковская несколько раз сдала анализы на коронавирус. Недавно продюсер рассказала об экспресс-тесте на COVID-19, результат которого известен спустя 30 минут.
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