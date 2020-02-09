Интересное положение: Ксения Собчак показала округлившийся живот

Накануне в Интернете появился ролик, на котором запечатлена танцующая телеведущая. Супруга режиссера Константина Богомолова облачилась в усыпанное стразами платье. Примечательно, что со стороны прекрасно было видно округлившийся живот Ксении.
"Ксению Собчак опять подозревают в беременности: наши подписчики разглядели у нее интересное положение на этом видео с вечера Расковаловых", – написано в телеграм-канале "Только никому".
Напомним, Богомолов и Собчак поженились в сентябре прошлого года. Первое время многие считали, что причиной свадьбы послужила беременность Ксении. Поклонники неоднократно обращали внимание на круглившийся живот знаменитости.
Но прошло уже почти полгода, а фигура телеведущей так и не изменилась. Конечно, стройнее она не стала, но и характерное для интересного положения пузо тоже не выросло. Возможно, Собчак просто-напросто наела пару-тройку лишних килограммов. С другой стороны, уверенности в том, что Ксения не забеременела к настоящему моменту, пока нет.
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