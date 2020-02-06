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Мороз решилась на развод раньше Богомолова

Дарья Мороз и Константин Богомолов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дарья Мороз на слуху после сообщений о том, что муж Константин Богомолов якобы бросил ее ради Ксении Собчак и выхода в свет эротического сериала "Содержанки". Артистка расставила все точки над i в своем разводе.
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"Во-первых, понимаю, что всем приятно думать, что Костя бросил меня ради Ксении Анатольевны. Это совсем не так, но это так воспринимается", – отметила Дарья Мороз. Актриса оказалась на волне популярности еще в конце 2018 года, когда только стали появляться слухи о романе ее мужа, режиссера Константина Богомолова, с ведущей Ксенией Собчак. А 2019 год вообще стал триумфом после того, как зрители увидели фильм "Содержанки", где Дарья Мороз исполнила главную роль.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

"Мы расстались давным-давно, и каждый давным-давно пошел своей дорогой. Это не то, что раз – и поперло", – подчеркнула актриса. Она дала понять, что первая приняла решение о расставании. "Просто каждый был готов к чему-то другому. И я поняла это чуть раньше Кости. Мы дали много друг другу и пошли дальше – это нормально. Наверное, когда все заканчивается, когда ничего тебя не держит, чуть легче обретать себя заново. Но в моем случае это связано не столько с разводом, сколько с личностным развитием", – объяснила Дарья Мороз.

После развода, по признанию актрисы, перед ней встал вопрос о том, сможет ли она стать самостоятельной, станут ли ее воспринимать вне ее мужа, в тени которого она находилась на протяжении долгого времени. "Могу сказать, что за этот год я ее обрела. Я сама для себя стала некой единицей. Я человек, не абсолютно в себе уверенный, для меня было важно, что я сама что-то могу, что меня воспринимают саму по себе, а не только в контексте Кости, который значимая фигура на творческом небосклоне", – сообщила артистка.

Дарья Мороз с позитивом воспринимает свой развод. "Сейчас для меня важно создать собственную самость, это правильно. На самом деле хорошо, что жизнь заставляет меня это делать, потому что я могла бы так еще долго лениво посиживать на лаврах наших совместных спектаклей, а так мне надо как-то самой выстраивать собственную стратегию – профессиональную, карьерную и личностную", – цитирует актрису ОК!

Автор: 6 февраля 2020, 11:36
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Роскошная Собчак отказалась выводить невзрачного Богомолова на красную дорожку

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
подходили друг другу: он страшок, а она еще страшнее...
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