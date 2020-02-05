"Всему есть предел!": Яна Рудковская сорвалась из-за страшного оскорбления

Яна Рудковская в шоке от поведения авторов телеграм-канала "Бабская курилка". Продюсер возмущена циничной записью, сделанной его авторами в отношении журналистки Маргариты Симоньян и блогера Кристины Потупчик.

Негодование знаменитость выразила в своем телеграм-канале "Голубь мира". "Гуляли – веселились, почитали – прослезились", – перефразировала Яна Рудковская баснописца Ивана Крылова.

"Захожу в "Бабскую курилку"…, которая с претензией на гламур, и рыдаю. Не от радости или восторга рыдаю, а от ужаса, возмущения… Я родилась в Казахстане, училась на Алтае, долгое время жила и работала в многонациональном городе Сочи, где никто никогда и ни по какому поводу даже не задавался вопросом о национальности соседей, друзей, знакомых. А если вдруг что-то и проскакивало, то сразу резало слух – как инородный и какой-то дикий звук. О людях судили по личностным качествам, а не по этническому признаку", – высказалась продюсер.

Яна Рудковская в шоке от того, что авторы телеграм-канала написали циничный пост о Симоньян и Потупчик с указанием на их национальность, причем в особенно резком виде. "И вдруг, как личная оплеуха, - эта гнусность из "Бабской курилки". Серьезно? Ребята, мы не знаем кто вы? Но... всему есть предел!!! Авторитет и положение Гальяно, как мы помним, не спасли его от справедливого наказания за антисемитскую грубость!", – обратилась к авторам поста звезда.

Жена фигуриста Евгения Плющенко отметила, что "это вообще-то статья во всей красе, и правоохранителям стоило бы обратить на это внимание". По словам Яны Рудковской, ее душа рвется извиниться за чужую гнусность и чьи-то оскорбления перед Маргаритой Симоньян и Кристиной Потупчик. "Они, конечно, не подают вида, даже отшучиваются. Держат удар. Уверена, сжав кулаки и зубы держат", – отметила продюсер.