Стало известно о тайной свадьбе Памелы Андерсон

Еще недавно сексапильная блондинка пережила тяжелое расставание с футболистом Адилем Рами, поэтому известие о свадьбе ввело многих в недоумение. Выяснилось, что Памела Андресон тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера фильма "Звезда родилась" Джона Питерса.
О прошедшей церемонии бракосочетания сообщила сама Памела Андерсон. Она прислала в редакцию одного из СМИ трогательные стихи, передает Super.ru.
Напомним, в прошлом году актриса и модель рассталась со своим бойфрендом. Молодой человек был младше Памелы Андерсон на 20 лет. Они встречались около двух лет, после чего знаменитость обвинила мужчину в жестоком обращении и регулярных изменах. Адиль Рами эту информацию отрицает.
Как писали "Дни.ру", Памела Андресон заявляла, что последние более чем два года ее жизни были большой ложью. "Меня обманывали, заставили поверить, что у нас "большая любовь". Я растоптана тем, что узнала несколько дней назад. Он вел двойную жизнь", – написала под одним из постов в Инстаграм униженная артистка.
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