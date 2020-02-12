"Долго не протянешь": Рудковской не понравился скромный завтрак

Яна Рудковская в традиционной инстаграм-рубрике показала свой завтрак. Полезные продукты звезде пришлись не по вкусу.

Звездный продюсер любит демонстрировать свое меню. На тарелке перед Рудковской всегда красуются аппетитные изысканные блюда. Но в этот раз ей удалось похвастаться только красиво сервированным столом – букетом с розовыми и голубыми цветами и серебряным сервизом. А вот на блюде оказался простой скромный завтрак.

Рудковской пришлось лакомиться непривычными для нее продуктами – перловкой с брокколи и мини-кукурузой.

Оказалось, что Яне порекомендовали полезное питание врачи. Она сдавала тест в Японии на пищевую непереносимость, после чего специалисты посоветовали не употреблять молочные продукты и яйца.

"Все что рекомендовано, лежит на тарелке, ну извините, дорогие, но так долго точно не протянешь", – прокомментировала она.

Видимо Яна не смогла смириться с новым меню и добавила к утреннему завтраку "запрещенку". На фото также яйцо всмятку, творог с йогуртом и макароны.

У поклонников такой рацион вызвал удивление, ведь в ленте "Инстаграма" Рудковской в основном дорогие блюда. В целом комментаторы поддержали Яну.

"Яна, питайтесь во благо здоровью! Думаю, можно все!!! Но, знать меру! С этим у Вас нет проблем! Вы – пахаренок! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред)".

"Сорри, что за идиотизм эти японцы насоветовали? Все века наши предки ели и пили то, что давала природа!!! И жили до 100лет. А сейчас это не ем, то тоже, и чуть дунешь на такого человека, он разваливается... Ешьте и пейте то, что требует ваш организм".

"Дорогие мои!!! То ,что в магазинах продают – возможно (я имею ввиду молочку), но молоко от настоящей коровки никому еще не навредит! И не надо людям мозги пудрить".

"Не рекомендуют, но не запрещают же! А то, что не запрещено – разрешено! Если уж очень хочется, то лопайте на здоровье!".

К обсуждению присоединилась и подруга Рудковской Дарья Клюкина. Девушка рассказала, что ей после такого же теста, кроме молочные продуктов, также нельзя есть рис и глютен.