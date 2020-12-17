"Нет секса": Волочкова взбесилась из-за отсутствия личной жизни

Анастасия Волочкова стала гостьей ютуб-шоу "Алена, блин!", где откровенно рассказала о своих мужчинах. ЗВезду возмущает тот факт, что обыватели зачастую желают ей зла и были бы рады, если бы она была одинокой.

Знаменитость не скрывает, что сейчас ее сердце не свободно. У Анастасии Волочковой есть любовник по имени Олег, с которым она отдыхала на Мальдивах.

Раскрывать личность избранника она не спешит. Все, что о нем известно, это то, что он молод, скрасив, сексуален, добр, заботлив и с хорошим чувством юмора.

Танцовщица отметила, что познакомились они с Олегом в нотариальной конторе – свел случай. О замужестве она пока не думает. Балерина заявила, что сейчас не хочет афишировать свою личную жизнь. "Это мой мужчина, мне с ним хорошо. Почему люди живут не своей жизнью, а моей?.. Все ж хотят меня видеть одинокой и несчастной", – поделилась эмоциями Анастасия Волочкова.

На вопрос о том, почему так происходит, звезда ответила: "Потому что у самих нет личной жизни, нет секса, нет любимого мужчины". Она в бешенстве от сплетен и нападок злопыхателей.

Знаменитость призналась, что в ее жизни было две самых больших любви. В первые она влюбилась в 19 лет в солиста балета Мариинского театра Фаруха Рузиматова. Они до сих пор дружат. Самой же большой любовью Анастасия Волочкова считает бизнесмена и политика Сулеймана Керимова. Пара провела вместе 3,5 года.