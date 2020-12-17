Волочкова назвала истинные причины ухода дочери

Балерина не очень любит говорить о своем бывшем муж, бизнесмене Игоре Вдовине. Анастасия Волочкова считает мужчину аферистом, отнявшим у нее почти все сбережения.
Кроме того, в ютуб-шоу "Алена, блин!" знаменитость заявила, что их общая дочь Ариша – средство манипуляции для предпринимателя. Сейчас 15-летняя девушка живет с отцом. Она – талантливый и очень увлеченный подросток. По словам Анастасии Волочковой, жить в центре Москвы Ариадне удобно, ведь вся ее активность и дела сосредоточены именно там.
"Он ее переманил, ведь подкупить деньгами детей очень просто в этом возрасте", – поделилась танцовщица. При этом она призналась, что считает это предательством.Ведь Вдовин поставил девочке условие: "Я тебе дам все, но мама ни копейки не получит". И дочь Анастасии Волочковой согласилась.
"Мне больно, не скрою", – отметила "королева шпагата". Вместе с тем, она не осуждает наследницу, считая, что Аришу поставили в такие условия, что отказаться было трудно. К тому же, по словам знаменитости, детям присущ эгоизм. "Когда моей дочке хорошо, и мне хорошо", – резюмировала Анастасия Волочкова.
Как писали "Дни.ру", в интервью балерина рассказала о двух своих самых больших любовях. В первый раз она влюбилась в 19 лет в солиста балета Мариинского театра Фаруха Рузиматова. Они до сих пор дружат. Самой же большой любовью Анастасия Волочкова считает бизнесмена и политика Сулеймана Керимова. Пара провела вместе 3,5 года.
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