"Шпагатный террор": Волочкова умудрилась сесть на пол интимным местом

Шпагат давно стал визитной карточной Анастасии Волочковой. Однако некоторые считают, что балерина ведет себя навязчиво, демонстрируя свою растяжку при каждом удобном случае.

Недавно Анастасия Волочкова стала очередной гостей ютуб-шоу "Алена, блин!". В беседе с журналистом портала Super.ru балерина дала понять, что не воспринимает всерьез критику народа в свой адрес. Танцовщица считает, что люди, которые негативно к ней относятся, просто не могут скрыть свою зависть.

При этом непонятно, сколько настоящих поклонников у опальной знаменитости. На ее инстаграм-аккаунт подписаны более одного миллиона человек, но комментарии к публикациям отключены. Очевидно, Волочкова понимает: доброжелательных отзывов о себе она не дождется.

Одна из причин, по которой россияне недолюбливают Анастасию – это навязчивость. Балерина не показывает публике что-то новое. Например, на днях она в тысячный раз продемонстрировала свою растяжку: уселась на пол интимным местом. Одну ногу она поставила на стул, стоящий справа, а другую – на стул слева.

"Растягивая удовольствие, можно усидеть на двух стульях сразу", – написала Волочкова в "Инстаграм".

Несмотря на миллионную аудиторию, такой снимок набрал всего 3,5 тысяч лайков. Прокомментировать эту публикацию решили авторы телеграм-канала "Бабская курилка". Они поинтересовались, насколько растянуто "удовольствие" Анастасии Волочковой после многолетнего "шпагатного террора".