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Шоу-бизнес

"Мне сейчас тяжело": голодающая Волочкова распродает квартиры

Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Похоже, что бушующая пандемия коронавируса нанесла удар всем представителям российского шоу-бизнеса. Вот и Анастасия Волочкова взывала от безденежья и нищеты. Артистка жалуется, что еле-еле сводит концы с концами, лишаясь дорогого имущества.
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Несмотря на то, что балерина разочарована уровнем своего дохода на сегодняшний день, она не намерена менять образ жизни. По словам самой танцовщицы, ей приходится содержать штат сотрудников и советников, которые только дополняют ее светский образ.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

И правда, расходы Анастасии Волочковой уже давным-давно превышают доходы в несколько раз. Все оставшиеся сбережения уходят по разным углам, не оставляю какой-либо финансовой подушки. Поговаривают, что Большой театр задолжал крупную сумму балерине. Однако о выплатах речь пока не идет.

"У меня расходы очень большие. Красивое имущество надо содержать. Мне сейчас тяжело. Деньги утекают – приход совсем не такой. Я же хочу в будущем создать собственный творческий центр, поэтому и продаю недвижимость", – заверила прима-балерина.

Вот и в двери Волочковой постучалась нужда. Артистка начала распродавать квартиры в Астрахани, которые достались ей от бывшего супруга, бизнесмена Игоря Вдовина. Согласно документам, прима Большого театра владеет 20 объектами недвижимости в этом городе площадью от 50 до 150 метров.

В планах Волочковой продать все квартиры, кроме одной. Ее она оставит для себя, чтобы всегда была возможность остановиться в собственнной жилой площади.

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Автор: 20 декабря 2020, 10:42 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость
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Здесь - <цензура> comment-id=402368
А вы получили уже свою социальную выплату? Поспешите проверить наличие, потому что получить выплату можно только до конца года. Проверить можно на сайте, что указан выше Я свою получил, на мое имя было начислено больше 80 тыс рублей!
s
Нет не получила, так как это - полнейший лохотрон
00
Здесь - bit.do/socvyp
Ответить
А вы получили уже свою социальную выплату? Поспешите проверить наличие, потому что получить выплату можно только до конца года. Проверить можно на сайте, что указан выше Я свою получил, на мое имя было начислено больше 80 тыс рублей!
s
Гость
Ответить
Ни один порядочный мужик не свяжет с тобой жизнь, когда у тебя развелись азиаты, это уже опасно. <цензура> их обратно вместе с их выводком, ты что ничего не понимаешь , во что это твое гостеприимство скоро превратится. Скоро они тебя выживут с твоего же дома. Закончишь ты плохо с ними.
Гость
Ответить
НАСТЯ, разгони своих семейку- прихлебалов азиатов. Ты совсем дура или что это с тобой такое?
1

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