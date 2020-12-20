"Мне сейчас тяжело": голодающая Волочкова распродает квартиры

Похоже, что бушующая пандемия коронавируса нанесла удар всем представителям российского шоу-бизнеса. Вот и Анастасия Волочкова взывала от безденежья и нищеты. Артистка жалуется, что еле-еле сводит концы с концами, лишаясь дорогого имущества.

Несмотря на то, что балерина разочарована уровнем своего дохода на сегодняшний день, она не намерена менять образ жизни. По словам самой танцовщицы, ей приходится содержать штат сотрудников и советников, которые только дополняют ее светский образ.

И правда, расходы Анастасии Волочковой уже давным-давно превышают доходы в несколько раз. Все оставшиеся сбережения уходят по разным углам, не оставляю какой-либо финансовой подушки. Поговаривают, что Большой театр задолжал крупную сумму балерине. Однако о выплатах речь пока не идет.

"У меня расходы очень большие. Красивое имущество надо содержать. Мне сейчас тяжело. Деньги утекают – приход совсем не такой. Я же хочу в будущем создать собственный творческий центр, поэтому и продаю недвижимость", – заверила прима-балерина.

Вот и в двери Волочковой постучалась нужда. Артистка начала распродавать квартиры в Астрахани, которые достались ей от бывшего супруга, бизнесмена Игоря Вдовина. Согласно документам, прима Большого театра владеет 20 объектами недвижимости в этом городе площадью от 50 до 150 метров.

В планах Волочковой продать все квартиры, кроме одной. Ее она оставит для себя, чтобы всегда была возможность остановиться в собственнной жилой площади.