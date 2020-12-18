Сбежавшая дочь и пьяные видео: Волочкова призналась в пагубных привычках

На днях российская балерина Анастасия Волочкова дала расширенное интервью, в котором рассказала о своем возлюбленном и прокомментировала сплетни о своей персоне.

20 января Анастасии Волочковой исполнится 45 лет. Она призналась, что ей очень страшно подходить к такому рубежу, но с надеждой сказала, что она все равно чувствует себя молодой.

Анастасия Волочкова поведала, что пока не собирается замуж. Однако при этом она таинственно между строк намекнула, что в этом году свадьба не состоится – она любит красивые даты. Что бы это могло значить, остается загадкой.

Говоря о всех волнующих пьяных видео балерины, Анастасия Волочкова призналась, что пагубные привычки у нее действительно есть. Однако они совсем безобидны. Она пояснила, что это касается распорядка дня. Ложится спать она очень поздно, так как долго ждет с работы своего любимого.

"Веду нездоровый образ жизни", – призналась она.

Образ ее таинственного возлюбленного, личность которого Волочкова хранит в секрете, танцовщица описала подробно. По ее словам, он добрый, сексуальный, красивый. Они познакомились в нотариальной конторе совершенно случайно. Там он и она решали каждый свои дела, и с тех пор не расстаются.

"Если ты просыпаешься и засыпаешь с одним человеком на протяжении долгого времени, то это показатель того, что отношения серьезные", – рассказала танцовщица в интервью Алене Жигаловой в ютуб-шоу "Алена, блин!"



В ходе интервью балерина рассказала об отдыхе на Мальдивах. По ее словам, один перелет туда и обратно обошелся ей в 250 тысяч рублей. О самом отдыхе она не рассказала, отметив лишь, что деньги не считала.

Недавно в Сети появилась информация о том, что 15-летняя дочь балерины Ариадна из-за денег ушла жить к отцу. По словам Анастасии Волочковой, девочке оттуда легче добираться до школы.