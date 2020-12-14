"Зачем себя так истязать?": народ бьет тревогу из-за исхудавшей Брежневой

В инстаграм-аккаунте Веры Брежневой появился снимок, на котором она запечатлена в спортивном костюме телесного цвета. Обтягивающий наряд подчеркнул фигуру знаменитости. Совершенно очевидно, что артистка не имеет лишних килограммов.
Напротив, поклонники советуют певице больше есть, чтобы не выглядеть изможденной. Одна из подписчиц, которая обратила внимание на худые ноги Веры, считает, что экс-солистке группы "ВИА Гра" нужно отведать порцию пельменей. "Зачем себя так истязать?!", – задался вопросом другой фолловер.
Брежнева не раз отмечала, что не соблюдает диеты. Секрет ее стройности – это правильное питание и спорт. Даже находясь на гастролях, Вера не забывает о полезной пище. Она предпочитает есть салаты и каши, не приемлет в рационе пищу, приготовленную во фритюре.
Напомним, ранее Вера Брежнева встала на защиту новых солисток группы "ВИА Гра". Многие обвинили девушек в пении под фонограмму. Супруга Константина Меладзе заявила, что у певиц, которые потрясающе владеют голосом, было живое выступление. "Спели идеально", – уточнила артистка.
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