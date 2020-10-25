"Уже не та": Брежнева предалась диким ночным танцам

Певица провела озорную ночь в зале для репетиций. Вера Брежнева энергично танцевала, призвав поклонников заняться тем же самым. Компанию девушке составила хореограф Алина Лаговская.
Жена Константина Меладзе опубликовала в инстаграм-канале небольшое видео, на котором она эротично двигается под звучание своей новой песни "Sestra". Перед объективом Брежнева предстала в спортивном топе и обтягивающих лосинах. Белокурые волосы знаменитость распустила и в процессе диких танцев сильно растрепала.
Подписчики инстаграм-канала певицы не смогли пролистать новостную ленту, увидев сексапильные движения знаменитой блондинки. Фанаты девушки остались под сильным впечатлением от публикации кумира. Некоторые комментаторы Веры Брежневой решили, что время сильно изменило супругу Константина Меладзе. "Уже не та", "Без мэйка на глазах она выглядит куда моложе", – выразились пользователи Сети.
Напомним, что звезда рассказала о том, как хулиганила в детстве. Однажды знаменитость вместе с сестрами заблокировала номер телефона своего педагога из школы. Мать девочек узнала о плохом поступке и сурово наказала дочерей. Вера Брежнева призналась, что сестры всегда поддерживали друг друга.
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