Сексуально извивающуюся Брежневу засняли без белья

Вера Брежнева продолжает радовать поклонников яркими и смелыми образами. Очередная работа певицы не стала исключением.



Для съемок клипа на песню Sestra звезда привлекла режиссера Таню Муиньо. И ее творческий почерк угадывается тут с первых же кадров: сочная яркая картинка, эффектные декорации и безупречные героини.

Для исполнения зажигательных танцев Вера позвала не профессиональных моделей или актрис, а тех, с кем она любит отдыхать в реальной жизни, – верных подруг и свою старшую 19-летнюю дочь Соню, специально прилетевшую на съемки из США. Компанию ей составили молодые дизайнеры Ханна Хмелева, Катя Сильченко и Анна Осмехина.

"Это видео – ода женской красоте и сексуальности в разном возрасте и разных проявлениях," – пояснила соблазнительная певица. Сочные краски, классная музыка, правильный настрой – и вот ты уже понимаешь, что сложности можно и нужно переживать в правильной компании".

Поклонники в восторге от призывно извивающейся в клипе обнаженной Веры, тем более что на многих кадров она вовсе предстает без трусов. И только небольшая ракушка прикрыла бабью совесть шикарной 38-летней артистки...