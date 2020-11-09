Умер заслуженный артист России

В возрасте 69 лет ушел из жизни заслуженный артист России, режиссер и педагог Валентин Тепляков, передает сетевое издание "Москва 24". Известно, что незадолго перед смертью он заболел коронавирусом.
В возрасте 69 лет ушел из жизни заслуженный артист России, режиссер и педагог Валентин Тепляков, передает сетевое издание "Москва 24". Известно, что незадолго перед смертью он заболел коронавирусом.
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