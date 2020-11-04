Бузова закатила истерику из-за вопиющей несправедливости на "Ледниковом периоде"

Ольга Бузова, участвующая в проекте Первого канала, не смогла сдержать эмоций за кулисами шоу. Звезда уверена, что судьи незаслуженно поставили ей низкие баллы.



Певица много работает над собой, чтобы каждую неделю показывать новые номера. Она проводит на льду по несколько часов в день. Татьяна Навка, Илья Авербух и другие видные представители фигурного катания отмечают очевидный прогресс телеведущей в новом для себя деле.

Однако члены жюри "Ледникового периода" считают иначе. Ольга Бузова представила очередной номер, за прокат которого получила очень низкие баллы. При выставлении оценок знаменитость старалась держаться, но за кулисами поддалась эмоциям.

Журналисты стали свидетелями истерики исполнительницы. Только Ольга Бузова покинула лед, как из ее глаз потекли слезы. "Как так?" – возмутилась ведущая "Дома-2". "Пашешь сутками, и все равно низкие оценки", – разрыдалась артистка. Она была уверена, что ей поставят высокие баллы.

Из-за гнева и обиды звезду начало трясти. Успокаивали ее всей командой, а потом к делу подключился ее партнер Дмитрий Соловьев. Он подозвал Ольгу Бузову к себе, и уже через пять минут ему удалось найти нужные слова, которые привели теледиву в чувства.

Отметим, что многие элементы фигурного катания и не подходят для певицы. Все дело в ее росте. Ведь большинство поддержек рассчитано на низких спортсменок. Но Ольга Бузова не намерена сдаваться, она всегда идет до конца и требует усложнения хореографии в постановке.

