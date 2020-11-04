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Шоу-бизнес
Бузова закатила истерику из-за вопиющей несправедливости на

Бузова закатила истерику из-за вопиющей несправедливости на "Ледниковом периоде"

Ольга Бузова. Фото: Vadim Tarakanov/globallookpress.com
Ольга Бузова, участвующая в проекте Первого канала, не смогла сдержать эмоций за кулисами шоу. Звезда уверена, что судьи незаслуженно поставили ей низкие баллы.
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Певица много работает над собой, чтобы каждую неделю показывать новые номера. Она проводит на льду по несколько часов в день. Татьяна Навка, Илья Авербух и другие видные представители фигурного катания отмечают очевидный прогресс телеведущей в новом для себя деле.

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Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Однако члены жюри "Ледникового периода" считают иначе. Ольга Бузова представила очередной номер, за прокат которого получила очень низкие баллы. При выставлении оценок знаменитость старалась держаться, но за кулисами поддалась эмоциям.

Журналисты стали свидетелями истерики исполнительницы. Только Ольга Бузова покинула лед, как из ее глаз потекли слезы. "Как так?" – возмутилась ведущая "Дома-2". "Пашешь сутками, и все равно низкие оценки", – разрыдалась артистка. Она была уверена, что ей поставят высокие баллы.

Из-за гнева и обиды звезду начало трясти. Успокаивали ее всей командой, а потом к делу подключился ее партнер Дмитрий Соловьев. Он подозвал Ольгу Бузову к себе, и уже через пять минут ему удалось найти нужные слова, которые привели теледиву в чувства.

Отметим, что многие элементы фигурного катания и не подходят для певицы. Все дело в ее росте. Ведь большинство поддержек рассчитано на низких спортсменок. Но Ольга Бузова не намерена сдаваться, она всегда идет до конца и требует усложнения хореографии в постановке.

Автор: 4 ноября 2020, 15:56 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в вульгарном виде пришла на шоу Первого канала

комментарии

Ответить:

Гость
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НО ничего последний 6 этап она получила, как никогда за выступление ,потому что был в жюри Киркоров ,он так распинался в адрес Бузовой,что понятно от него 6.0точно будут везде Наконец дождалась Бузова,а истерить не надо много и долго тренироваться это ещё не повод получать высокие оценки,надо быть ещё немного способной, но если человек бездарный он бездарный во всем За счет Фили Бузова рванула по оценкам, но обидно за тех кого подвинула Бузова ЧТО делает блат
Гость
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Как смешно 😀 эта бузова везде пытается успеть, откусить или покусать. А более отвратной, ьесталанной, умопомрачительно дебильной особы и найти трудно.
Ирина
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Господи, добрые люди! Прошу Вас о помощи! На прошлой неделе я похоронила супруга-инвалида, потратив последние деньги, еще и занимать пришлось. Сейчас я осталась одна с двумя маленькими детьми без денег, еды и вообще средств к существованию. Сейчас стало холодно, детей не во что одеть... Хозяин квартиры требует оплаты или выселения. Помогите, кто может, просьба ко всем неравнодушным! У меня есть карта Сбер 2202 2019 0902 8082, зовут меня Ирина Геннадьевна. Неважно, сколько вы дадите, потому что нам сейчас каждая копейка помогает выжить. Храни Вас Бог за неоценимую помощь!!!
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