"Взрыв в голове, пошел звон": перенесший коронавирус Краско свалился с микроинсультом

Иван Краско несколько недель боролся с коронавирусом, последний тест дал отрицательный результат, однако пока что состояние здоровья 90-летнего актера оставляет желать лучшего. Артист подозревает, что накануне у него случился микроинсульт.

По словам знаменитости, вчера он позволил себе прогуляться до театра, а когда вернулся обратно домой, почувствовал себя плохо. "Был будто взрыв в голове, пошел звон", – сказал артист. В глазах актера потемнело, и перенесший коронавирус Иван Краско свалился с микроинсультом на кровать.

Правда, лечащий врач не уверен, что у актера было кровоизлияние в мозг – вероятно, недомогание случилось из-за перепада давления. По словам знаменитости, зараза еще сидит в нем. После китайской инфекции у звезды почти нет сил. Актер рвется на сцену, но пока физически не может выдержать целый спектакль.

Иван Краско признался, что у него уже должны были начаться выступления, но он отказался. Надеется, что через пару недель сможет в форму, чтобы радовать зрителей выходами на сцену.

"Последствия коронавируса еще остались", – сказал артист.

По словам актера, сейчас за ним ухаживают по очереди сыновья и бывшая жена. Он отметил, что самочувствие родственников нормальное. Напомним, еще в конце сентября Иван Краско заразился китайской инфекцией, вследствие которой развилась пневмония – было поражено 45% легких. К счастью, артист быстро пошел на поправку и даже отказался от госпитализации.