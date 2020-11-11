Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

Выступление Реввы вызвало у Долиной отвращение: Никто не имел такого права
Инициатор – Наташа: сделано заявление о разводе Королевой и Тарзана
У вас денег на меня не хватит: адвокат заткнул высокомерной Гузеевой рот
Певец Агутин в больнице в тяжелом состоянии
партнеры
Среда
11 ноября
Лента новостей
14:23
Эффективность вакцины "Спутник V" составила 92%
14:14
"Высказала ему в глаза все свое презрение": подробности драматичного развода Кабо
14:08
"Последствия могут стать печальными": Волкова из "Ворониных" рассказала о грозящей ее дочери опасности
14:03
"12 кругов ада": звезда Comedy Woman после рождения больного ребенка осталась бесплодной
13:56
"Миллионы запылились!": сенсационное заявление молодой жены Петросяна
13:46
Дети Галкина и Пугачевой дико отожгли на тусовке и прочитали рэп
13:41
"Драгоценности сдала в ломбард": Конкин оставил бедствовать родную дочь
13:41
В Киеве заявили о дипломатической победе Путина на Кавказе
13:39
"Лесба-лузерша": разъяренный Лебедев обрушился на жену Бондарчука
13:27
"Зараза": Самбурская влепила пощечину взбесившему ее популярному блогеру
13:22
Названы ошибки россиян при лечении коронавируса на дому
13:19
Власти Петербурга объявили о новых ограничениях из-за COVID-19
13:16
Эксперт допустил переход белорусских силовиков на сторону оппозиции
13:14
В Совфеде не поддержали продление новогодних каникул из-за коронавируса
12:59
"Интимное видео с Дзюбой затмило все": Первый канал влез в грязный скандал
12:58
Ургант публично приложил мечтающего отсудить миллионы у детского сада Резника
12:58
"Умирали с голоду": актер "Игры престолов" влез в долги из-за недоедающих отпрысков
12:51
Эксперт сообщил о трансформации протестной активности в Белоруссии: Лукашенко не сможет ее задушить
12:27
"Худой – кожа да кости": изможденный Леонтьев появился на сцене в Дубае
12:19
Ежедневные траты россиян резко подскочили
12:05
Пытается вышвырнуть на улицу: племянница в ужасе от происков матери покойного актера Числова
12:02
В Армении рассказали о планах Эрдогана: Хочет доминировать на Кавказе
11:51
"Чучело гороховое": Владимир Конкин облил грязью бойфренда покойной дочери
11:47
"Повод заняться": интимное видео вдохновило звезду сериала "Сваты"
11:46
Новогодние каникулы в России хотят продлить еще на две недели
11:41
"Стыдно и смешно": евреи возмущены православным крестом у Жванецкого
11:18
"Обид было море": рыжий из "Иванушек" припомнил покойному коллеге старые пощечины
11:11
Заявлено о судьбе третьего сезона сериала "Бывшие" на фоне тревожных новостей
11:09
Большинство россиян хотят сменить работу
11:02
Коронавирус в России: за сутки выявили 19,8 тысячи инфицированных
11:01
Внучка и зять Гурченко сцепились в суде за квартиры и деньги
10:56
"У нас с ней были своеобразные отношения": Разин метит на место Галкина
10:47
В России изменились правила оплаты услуг ЖКХ: как сэкономить
10:28
Сахалинского депутата похитили и оставили на пустыре
10:19
Классным руководителям российских школ повысят зарплаты
10:12
Офтальмолог рассказал о лучших видах спорта для улучшения зрения
10:12
Дробыш попал в больницу со страшным диагнозом
10:11
"После покушения ходить не могла": как изменилась жизнь легендарной Светланы Светличной
09:54
Сильно изменившийся Александр Домогаров вызвал оторопь
09:53
Тарзана поймали в компании темнокожих женщин после скандала с любовницами
09:33
"Ей отказывает память": друг о состоянии постаревшей дочери Петросяна и Степаненко
09:12
"Это уже перебор": на похоронах Жванецкого устроили абсурдное шоу с фейерверком
09:10
В деле о смерти партнера Кудрявцевой всплыли мистические детали
09:08
Лазареву запретили ублажать ночью геев из-за инфицирования
08:45
Победа отменяется: у Байдена "отобрали" нечестные голоса
08:36
Пугачева получила дерзкий ответ после нападок на Бузову
06:00
Бородина отказалась участвовать в одном шоу с Бузовой
03:58
"Позор!": Маркл и принца Гарри растоптали за дешевый пиар
02:01
Ивлеева погрязла в огромных долгах из-за смертельно опасной привычки
00:04
Коронавирус: последние новости на сегодня, 11 ноября 2020 года
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Тихановская обратилась к Лукашенко: У вас ничего не выйдет
Лишенный покоя Конкин сделал заявление об уходе
Пригожин вслед за Пугачевой набросился на Бузову из-за "Голубого огонька"
На могиле чистокровного еврея Жванецкого поставили православный крест
Эксперт раскрыл тактику Кремля в отношениях с Лукашенко: Давит и будет давить
Тихановская раскрыла свою позицию по Крыму
Шоу-бизнес

"Драгоценности сдала в ломбард": Конкин оставил бедствовать родную дочь

Владимир Конкин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Бывший возлюбленный покойной дочери Владимира Конкина объяснил, куда неожиданно пропали ее драгоценные вещи. По словам Михаила, всеми известный артист "обчистил" собственную родственницу и не оказывал материальную поддержку.
прочитано 549 раз

Молодой человек публично выступил с откровенным заявлением. Серов заверил, что точно знает, где находятся все драгоценности знаменитой семьи. Спутник Софии нашел доказательства того, что девушка лично избавилась от ненужных богатств.

ПО ТЕМЕ

"Чучело гороховое": Владимир Конкин облил грязью бойфренда покойной дочери

Поговаривают, что в период бушующей пандемии коронавируса наследница подрабатывала курьером в "Деливери Клаб". Сам же Владимир Конкин полностью отрицает слова бывшего возлюбленного дочери. Артист уверен, что Михаил просто давит на жалость, настраивая общественность против родственников Софии.

"Думаю, она уже давно сдала драгоценности в ломбард. Поймите вы, наконец, она бедствовала", – откровенно признался Серов.

Несмотря на заявления бывшего возлюбленного звездной наследницы, личный адвокат семьи Конкиных не верит, что девушка так легко распрощалась с фамильными украшениями. Дело в том, что стоимость некоторых ювелирных изделий могла доходить до нескольких миллионов рублей.

Адвокат изучил переписку Софии с подругами и выяснил, что дочь артиста не доверяла бойфренду и всячески скрывала от него финансовое положение. Именно поэтому правозащитник поставил под сомнения все слова Серова.

Владимир Конкин не исключает, что возлюбленный дочери – хитрый лжец, который похитил бриллиантовые украшения. Удивительно, но семья погибшей девушки в последний раз видела дорогостоящие серьги и колье, когда София переезжала к своему спутнику.

Автор: 11 ноября 2020, 13:41 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как постарели поп-кумиры 80-х

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

В Киеве заявили о дипломатической победе Путина на Кавказе
Эксперт допустил переход белорусских силовиков на сторону оппозиции
В Армении рассказали о планах Эрдогана: Хочет доминировать на Кавказе
Победа отменяется: у Байдена "отобрали" нечестные голоса

Шоу-бизнес

"Высказала ему в глаза все свое презрение": подробности драматичного развода Кабо
"12 кругов ада": звезда Comedy Woman после рождения больного ребенка осталась бесплодной
"Миллионы запылились!": сенсационное заявление молодой жены Петросяна
"Драгоценности сдала в ломбард": Конкин оставил бедствовать родную дочь

Проишествия

В Армении сбили российский военный вертолет
В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену
Анна Нетребко оказалась в эпицентре террористических атак в Вене: Кричали и бежали

Lifestyle

Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
В Сети состоялся онлайн-концерт памяти скрипача Дмитрия Когана
Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Шоу-бизнес

"У нас с ней были своеобразные отношения": Разин метит на место Галкина

Чего хочет женщина

Шоу-бизнес

"Миллионы запылились!": сенсационное заявление молодой жены Петросяна

О чем молчит юморист
Шоу-бизнес

"Интимное видео с Дзюбой затмило все": Первый канал влез в грязный скандал

Ролик с футболистом все еще обсуждают на телевидении
Шоу-бизнес

"Ей отказывает память": друг о состоянии постаревшей дочери Петросяна и Степаненко

Мама и падчерица плетут интриги

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 10 ноября 2020 года
Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 9 ноября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Известный советский фигурист умер от страшной болезни
Дзюба удивил трогательным поступком после скандала с интимным видео
Плохо кончил: бессовестного онаниста Дзюбу выперли из сборной
Бывшая воспитанница нанесла страшный удар Тутберидзе

Регионы

Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+