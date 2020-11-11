"Драгоценности сдала в ломбард": Конкин оставил бедствовать родную дочь

Бывший возлюбленный покойной дочери Владимира Конкина объяснил, куда неожиданно пропали ее драгоценные вещи. По словам Михаила, всеми известный артист "обчистил" собственную родственницу и не оказывал материальную поддержку.

Молодой человек публично выступил с откровенным заявлением. Серов заверил, что точно знает, где находятся все драгоценности знаменитой семьи. Спутник Софии нашел доказательства того, что девушка лично избавилась от ненужных богатств.

Поговаривают, что в период бушующей пандемии коронавируса наследница подрабатывала курьером в "Деливери Клаб". Сам же Владимир Конкин полностью отрицает слова бывшего возлюбленного дочери. Артист уверен, что Михаил просто давит на жалость, настраивая общественность против родственников Софии.

"Думаю, она уже давно сдала драгоценности в ломбард. Поймите вы, наконец, она бедствовала", – откровенно признался Серов.

Несмотря на заявления бывшего возлюбленного звездной наследницы, личный адвокат семьи Конкиных не верит, что девушка так легко распрощалась с фамильными украшениями. Дело в том, что стоимость некоторых ювелирных изделий могла доходить до нескольких миллионов рублей.

Адвокат изучил переписку Софии с подругами и выяснил, что дочь артиста не доверяла бойфренду и всячески скрывала от него финансовое положение. Именно поэтому правозащитник поставил под сомнения все слова Серова.

Владимир Конкин не исключает, что возлюбленный дочери – хитрый лжец, который похитил бриллиантовые украшения. Удивительно, но семья погибшей девушки в последний раз видела дорогостоящие серьги и колье, когда София переезжала к своему спутнику.