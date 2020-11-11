"Чучело гороховое": Владимир Конкин облил грязью бойфренда покойной дочери

Близкие родственники винят в таинственной гибели девушки Владимира Конкина. Сам же несчастный отец сваливает все невзгоды на бойфренда умершей дочери. Неудивительно, ведь актер никогда не жаловал молодого человека Софии.

Заявление Владимира Конкина о смерти звездной наследницы повергло в шок многочисленную аудиторию. Поклонники народного артиста не могли поверить, что его дочь просто утонула в бассейне одного из фитнес-центров.

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Заслуженный артист долгое время винил в случившемся Михаила Серова. Возлюбленному девушки даже пришлось нанимать адвоката, чтобы защитить свое честное имя. По словам молодого человека, для семьи Софии ее смерть была выгодной. Серов уверен, что несчастный случай стал одним лишь напоминаем о существовании такого артиста, как Конкина.

В свое оправдание Михаил добавил, что у него не было объективных причин убивать. Он на этом ничего не заработал, да и потерял любимую девушку. А вот Владимир Алексеевич явно пришел в ярость от подобных слов. Конкин публично унизил Серова, недоумевая, как его "девочка могла связаться с подобным ничтожеством".

"Когда я увидел его, то был неприятно удивлен. Не знаю, как дочь угораздило взять себе в избранники вот это чучело гороховое! Не стесняюсь говорить об этом, потому что он – никто и ничто", – откровенно заявил артист.

Владимир Алексеевич до сих пор не может смириться с утратой. В жизни актера уже случались роковые потери: любимая супруга Алла Львовна скончалась из-за непродолжительной болезни прямо на его руках.