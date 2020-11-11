"Чучело гороховое": Владимир Конкин облил грязью бойфренда покойной дочери

Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

Выступление Реввы вызвало у Долиной отвращение: Никто не имел такого права
Инициатор – Наташа: сделано заявление о разводе Королевой и Тарзана
У вас денег на меня не хватит: адвокат заткнул высокомерной Гузеевой рот
Певец Агутин в больнице в тяжелом состоянии
партнеры
Среда
11 ноября
Лента новостей
14:23
Эффективность вакцины "Спутник V" составила 92%
14:14
"Высказала ему в глаза все свое презрение": подробности драматичного развода Кабо
14:08
"Последствия могут стать печальными": Волкова из "Ворониных" рассказала о грозящей ее дочери опасности
14:03
"12 кругов ада": звезда Comedy Woman после рождения больного ребенка осталась бесплодной
13:56
"Миллионы запылились!": сенсационное заявление молодой жены Петросяна
13:46
Дети Галкина и Пугачевой дико отожгли на тусовке и прочитали рэп
13:41
"Драгоценности сдала в ломбард": Конкин оставил бедствовать родную дочь
13:41
В Киеве заявили о дипломатической победе Путина на Кавказе
13:39
"Лесба-лузерша": разъяренный Лебедев обрушился на жену Бондарчука
13:27
"Зараза": Самбурская влепила пощечину взбесившему ее популярному блогеру
13:22
Названы ошибки россиян при лечении коронавируса на дому
13:19
Власти Петербурга объявили о новых ограничениях из-за COVID-19
13:16
Эксперт допустил переход белорусских силовиков на сторону оппозиции
13:14
В Совфеде не поддержали продление новогодних каникул из-за коронавируса
12:59
"Интимное видео с Дзюбой затмило все": Первый канал влез в грязный скандал
12:58
Ургант публично приложил мечтающего отсудить миллионы у детского сада Резника
12:58
"Умирали с голоду": актер "Игры престолов" влез в долги из-за недоедающих отпрысков
12:51
Эксперт сообщил о трансформации протестной активности в Белоруссии: Лукашенко не сможет ее задушить
12:27
"Худой – кожа да кости": изможденный Леонтьев появился на сцене в Дубае
12:19
Ежедневные траты россиян резко подскочили
12:05
Пытается вышвырнуть на улицу: племянница в ужасе от происков матери покойного актера Числова
12:02
В Армении рассказали о планах Эрдогана: Хочет доминировать на Кавказе
11:51
"Чучело гороховое": Владимир Конкин облил грязью бойфренда покойной дочери
11:47
"Повод заняться": интимное видео вдохновило звезду сериала "Сваты"
11:46
Новогодние каникулы в России хотят продлить еще на две недели
11:41
"Стыдно и смешно": евреи возмущены православным крестом у Жванецкого
11:18
"Обид было море": рыжий из "Иванушек" припомнил покойному коллеге старые пощечины
11:11
Заявлено о судьбе третьего сезона сериала "Бывшие" на фоне тревожных новостей
11:09
Большинство россиян хотят сменить работу
11:02
Коронавирус в России: за сутки выявили 19,8 тысячи инфицированных
11:01
Внучка и зять Гурченко сцепились в суде за квартиры и деньги
10:56
"У нас с ней были своеобразные отношения": Разин метит на место Галкина
10:47
В России изменились правила оплаты услуг ЖКХ: как сэкономить
10:28
Сахалинского депутата похитили и оставили на пустыре
10:19
Классным руководителям российских школ повысят зарплаты
10:12
Офтальмолог рассказал о лучших видах спорта для улучшения зрения
10:12
Дробыш попал в больницу со страшным диагнозом
10:11
"После покушения ходить не могла": как изменилась жизнь легендарной Светланы Светличной
09:54
Сильно изменившийся Александр Домогаров вызвал оторопь
09:53
Тарзана поймали в компании темнокожих женщин после скандала с любовницами
09:33
"Ей отказывает память": друг о состоянии постаревшей дочери Петросяна и Степаненко
09:12
"Это уже перебор": на похоронах Жванецкого устроили абсурдное шоу с фейерверком
09:10
В деле о смерти партнера Кудрявцевой всплыли мистические детали
09:08
Лазареву запретили ублажать ночью геев из-за инфицирования
08:45
Победа отменяется: у Байдена "отобрали" нечестные голоса
08:36
Пугачева получила дерзкий ответ после нападок на Бузову
06:00
Бородина отказалась участвовать в одном шоу с Бузовой
03:58
"Позор!": Маркл и принца Гарри растоптали за дешевый пиар
02:01
Ивлеева погрязла в огромных долгах из-за смертельно опасной привычки
00:04
Коронавирус: последние новости на сегодня, 11 ноября 2020 года
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Тихановская обратилась к Лукашенко: У вас ничего не выйдет
Лишенный покоя Конкин сделал заявление об уходе
Пригожин вслед за Пугачевой набросился на Бузову из-за "Голубого огонька"
На могиле чистокровного еврея Жванецкого поставили православный крест
Эксперт раскрыл тактику Кремля в отношениях с Лукашенко: Давит и будет давить
Тихановская раскрыла свою позицию по Крыму
Шоу-бизнес

"Чучело гороховое": Владимир Конкин облил грязью бойфренда покойной дочери

Владимир Конкин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Близкие родственники винят в таинственной гибели девушки Владимира Конкина. Сам же несчастный отец сваливает все невзгоды на бойфренда умершей дочери. Неудивительно, ведь актер никогда не жаловал молодого человека Софии.
прочитано 1526 раз

Заявление Владимира Конкина о смерти звездной наследницы повергло в шок многочисленную аудиторию. Поклонники народного артиста не могли поверить, что его дочь просто утонула в бассейне одного из фитнес-центров.

ПО ТЕМЕ

Чертовщина какая-то: после смерти дочери в доме Конкина стали падать картины

Заслуженный артист долгое время винил в случившемся Михаила Серова. Возлюбленному девушки даже пришлось нанимать адвоката, чтобы защитить свое честное имя. По словам молодого человека, для семьи Софии ее смерть была выгодной. Серов уверен, что несчастный случай стал одним лишь напоминаем о существовании такого артиста, как Конкина.

В свое оправдание Михаил добавил, что у него не было объективных причин убивать. Он на этом ничего не заработал, да и потерял любимую девушку. А вот Владимир Алексеевич явно пришел в ярость от подобных слов. Конкин публично унизил Серова, недоумевая, как его "девочка могла связаться с подобным ничтожеством".

"Когда я увидел его, то был неприятно удивлен. Не знаю, как дочь угораздило взять себе в избранники вот это чучело гороховое! Не стесняюсь говорить об этом, потому что он – никто и ничто", – откровенно заявил артист.

Владимир Алексеевич до сих пор не может смириться с утратой. В жизни актера уже случались роковые потери: любимая супруга Алла Львовна скончалась из-за непродолжительной болезни прямо на его руках.

Автор: 11 ноября 2020, 11:51 Источник: Россия-1 ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Красиво стареющие звезды

комментарии

Ответить:

Анна
Ответить
По сравнению с Михаилом Серовым ,никто и пустая душа у Конкина.Стыдно и отвратно смотреть и слушать его и его пассю Переслени с их адвакатшей.
Гость
Ответить
Гость
<цензура> а он сам прям красавец и гений
мурло, погубил свою семью, отвратительный тип
Согласна на все 100, сам растерял или разогнал всех своих детей и теперь виноватых ищет, подумаешь звезда какая, актер двух ролей!!!
Гость
Ответить
Отец виноват.
Гость
Ответить
Сам отец виноват во всём
Гость
Ответить
<цензура> а он сам прям красавец и гений
мурло, погубил свою семью, отвратительный тип
1

Популярные темы форума

Политика

В Киеве заявили о дипломатической победе Путина на Кавказе
Эксперт допустил переход белорусских силовиков на сторону оппозиции
В Армении рассказали о планах Эрдогана: Хочет доминировать на Кавказе
Победа отменяется: у Байдена "отобрали" нечестные голоса

Шоу-бизнес

"Высказала ему в глаза все свое презрение": подробности драматичного развода Кабо
"12 кругов ада": звезда Comedy Woman после рождения больного ребенка осталась бесплодной
"Миллионы запылились!": сенсационное заявление молодой жены Петросяна
"Драгоценности сдала в ломбард": Конкин оставил бедствовать родную дочь

Проишествия

В Армении сбили российский военный вертолет
В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену
Анна Нетребко оказалась в эпицентре террористических атак в Вене: Кричали и бежали

Lifestyle

Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
В Сети состоялся онлайн-концерт памяти скрипача Дмитрия Когана
Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Шоу-бизнес

"У нас с ней были своеобразные отношения": Разин метит на место Галкина

Чего хочет женщина

Шоу-бизнес

"Миллионы запылились!": сенсационное заявление молодой жены Петросяна

О чем молчит юморист
Шоу-бизнес

"Интимное видео с Дзюбой затмило все": Первый канал влез в грязный скандал

Ролик с футболистом все еще обсуждают на телевидении
Шоу-бизнес

"Ей отказывает память": друг о состоянии постаревшей дочери Петросяна и Степаненко

Мама и падчерица плетут интриги

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 10 ноября 2020 года
Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 9 ноября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Известный советский фигурист умер от страшной болезни
Дзюба удивил трогательным поступком после скандала с интимным видео
Плохо кончил: бессовестного онаниста Дзюбу выперли из сборной
Бывшая воспитанница нанесла страшный удар Тутберидзе

Регионы

Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+