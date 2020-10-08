"Не могла на это смотреть": шестилетняя дочь довела Навку до слез

На днях Навка сообщила, что ее наследница от Дмитрия Пескова заняла третье место в детских соревнованиях по фигурному катанию в Наро-Фоминске. По словам Татьяны, бронзовая медаль стала мотивацией для дочери, которая стремится добиться большего успеха.
Поклонники поздравили юную фигуристку с третьим местом, а также попросили Навку показать выступление дочери. Спустя несколько дней Татьяна обнародовала видео, на котором запечатлена Надя во время соревнования. "Честно вам скажу, я не могла на это смотреть без слез", – призналась олимпийская чемпионка.
Девочка покорила пользователей Сети. Многие выразили уверенность, что в будущем наследница Навки и Пескова станет чемпионкой. "Достойная доченька своей талантливейшей мамочки!", "Она обречена на успех с таким тренером", "Аж мурашки по телу", – отметили фолловеры.
Напомним, недавно Яна Рудковская также показывала, как ее семилетний сын Саша выступил на соревнованиях. Гном Гномыч занял первое место, несмотря на травму ноги.
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