"Без краски лучше": Навка с "голым лицом" удивила народ

Татьяна Навка поделилась кадрами из поездки в Карелию. В отпуске фигуристка полностью отказалась от косметики.

45-летняя супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова позирует на снимках с "голым" лицом. Ее свежий и молодой вид поразил поклонников. Россияне оставили Татьяне Навке десятки восторженных комментариев под ее публикацией в соцсети.

Они сошлись во мнении, что отсутствие яркого макияжа сильно омолаживает звезду фигурного катания. "Маячок света и тепла", "Как девочка", "Без краски лучше", "Вы красотка", "Вас не узнать", – высказались фолловеры.

Напомним, Татьяна Навка вернулась из путешествия по России в начале сентября и сразу же с головой окунулась в работу. В новом сезоне шоу "Ледниковый период" ей досталась роль члена жюри телеконкурса.

Как писали "Дни.ру", ранее знаменитость выступила с официальным опровержением слухов о своей беременности. Летом пользователи Сети заподозрили, что Татьяна Навка ждет третьего ребенка. На такие мысли их натолкнуло то, что звезда стала выбирать наряды свободного кроя.

Однако спортсменка развеяла слухи на эту тему. Татьяна Навка не отрицает, что мечтает родить сына, но пока что беременность остается только в планах.