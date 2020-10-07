"Я не сдержался и клюнул": дряхлый 90-летний Краско оправдался за секс со студенткой

Любвеобильный Краско был женат четыре раза. Причем каждый раз выбирал подругу жизни гораздо младше себя. С третьей женой Натальей Вяль у них была 47-летняя разница в возрасте. А четвертая жена актера – Наталья Шевель-Краско – была младше на целых 60 лет. Брак со студенткой продлился у актера три года.

"Мы остались друзьями все равно, – уверяет актер. – Она осталась Краско, между прочим. При разводе заявила, меня никто не спрашивал. Да ради бога, пусть".

Сегодня Иван Краско вернулся к предыдущей жене, родившей от него сыновей Ивана и Федора. "Я Наталье Николаевне, с которой мы сейчас живем с детьми, в одной квартире, говорю: ты имеешь больше прав носить эту фамилию. Отвечает: "Нет, не больше". Тоже своя гордость есть, мне это нравится".

Рассказал он и о судьбе студентки, с которой кувыркался когда-то в койке. "Шевель хочет в Израиле жить, уже иврит выучила, – говорит Краско. – Может, еще и станет актрисой. Вроде ей кто-то обещал помочь поступить в театр в Тель-Авиве…"

Многие смеялись над их отношениями, говорили, что никакой любви там нет. Но Иван Краско уверяет в обратном.

"Она внушила мне это, – признался он. – Была страстной, два года это тянулось, пока студенткой была. Я не сдержался и клюнул… Расстались по обоюдному согласию, без претензий".