Россияне в ужасе от вымотанного сына Евгения Плющенко

Заработавшиеся папа и сын решили побаловать себя после напряженной рабочей недели. Они отправились отдыхать в один из 5-звездочных отелей в самом сердце Санкт-Петербурга.
Супруг продюсера Яны Рудковской поделился снимком, на котором запечатлен вместе с наследником на огромной кровати. Довольный Саша, облокотившись на отца, жует печенье "Соломка".
"Наконец-то, один день отдыха...", – написал уставший Евгений.
Судя по всему, с ними была и жена спортсмена. И, вероятно, Рудковская и является автором фотографии, потому что руки обоих Плющенко попали в кадр. Очевидно, что смартфон держал кто-то третий.
"Весь угроблен, труп"
Тем временем, фолловеров в очередной раз озадачил внешний вид маленького Гном Гномыча. По их мнению, ребенок выглядит крайне измотанным.
"Весь угроблен, труп", – негодовал пользователь Сети.
Впрочем подписчики часто обвиняют Евгения и Яну в том, что слишком сильно перегружают Сашу. Но супруги на обвинения злопыхателей не реагируют, ведь они лучше знают, что нужно их сыну.
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