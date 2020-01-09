"Уже поздно возвращаться назад": Веру Брежневу заподозрили в разводе с Константином Меладзе

Заявление певица сделала в своем инстаграм-аккаунте. "Уже поздно возвращаться назад, чтобы все правильно начать. Но еще не поздно устремиться вперед, чтобы правильно закончить...", – написала Вера Брежнева.
Некоторые фолловеры подумали, что исполнительница намекает на расставание с мужем, продюсером Константином Меладзе. "Ищите другого мужчину, чтобы не приходилось так ностальгировать…", "Ну все, сейчас новая порция сенсаций во всех СМИ. Только внеочередной развод пережили. Опять заново. Сколько можно?!", "У вас произошло что-то плохое?", – отреагировали на слова Веры Брежневой подписчики.
Напомним, конец 2019 года для Веры Брежневой выдался нелегким. Осенью в Сети появились слухи о том, что муж певицы, композитор Константин Меладзе завел интрижку с 31-летней солисткой группы "ВИА Гра" Эрикой Герцег.
Как писали "Дни.ру", Вера Брежнева не стала обращать внимания на сплетни. Звезда заявила, что у ее супруга нет времени крутить романы.
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