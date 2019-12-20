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Меладзе положил руку на грудь Брежневой на глазах у ребенка

Вера Брежнева. Фото: www.globallookpress.com
Певица Вера Брежнева выкроила время в плотном рабочем графике, чтобы побыть в кругу семьи. Вокалистка поделилась счастливым моментом с поклонниками.
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Конец 2019 года для 37-летней Веры Брежневой выдался непростым. Осенью в Сети появились слухи, что муж вокалистки, композитор Константин Меладзе, завел интрижку на стороне. Якобы 56-летний музыкант увлекся 31-летней солисткой группы "ВИА Гра" Эрикой Герцег.

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Вера Брежнева на сплетни внимания обращать не стала. Знаменитость заявила, что у ее супруга нет времени крутить романы. Чтобы развеять слухи, артистка опубликовала в личном "Инстаграм" семейный снимок.

На фото запечатлена 10-летняя дочь Веры Брежневой от предыдущих отношений Сара. Девочка прильнула к плечу сидящей рядом матери. На груди артистки, которая неполностью попала в кадр, лежит мужская рука, судя по всему, она принадлежит Константину Меладзе.

"Когда концерты каждый день в разных городах и вдруг выдается такое время с семьей… Бесценно", – призналась Вера Брежнева.

Также знаменитость продемонстрировала новогоднюю ель, которая установлена в гостиной ее дома. Высокое дерево украшено серебристыми шариками, шишками и светящейся гирляндой. 

Напомним, у Веры Брежневой двое детей. Старшая наследница вокалистки, Соня, родилась в 2001 году. Ее отец бизнесмен Виталий Войченко. Девушка живет в США, учится в местном колледже. Младший отпрыск знаменитости, Сара, появилась на свет в 2009 году в браке Веры Брежневой и бизнесмена Михаила Кипермана. Девочка проживает с родительницей.

20 декабря 2019, 16:24
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