"Начала собирать на операцию": Брежнева призналась в страшном недуге

Звезда приняла участие в Ютуб-шоу Карена Адамяна "50 вопросов". В частности, Вера Брежнева рассказала о серьезном диагнозе.

Певица вспомнила, как в начале музыкальной карьеры у нее почти не было денег. Ей приходилось собирать на самое необходимое. Так, Вера Брежнева рассказала, как копила на операцию по коррекции зрения.

По словам артистки, когда она пришла в группу "ВИА Гра", то первое время отсылала деньги семье. А потом работы стало больше – коллектив стал популярным. "И вот тогда я начала собирать деньги на операцию, чтобы сделать коррекцию зрения. У меня было плохое зрение, миопия", – поделилась исполнительница.

Вера Брежнева напомнила, что в то время подобная операция только появилась в России и стоила очень дорого – 1500 долларов. Знаменитости удалось собрать 800. "Ехала на такси в аэропорт – и забыла кошелек. Потом я снова начала собирать, я насобирала 1600, пошла за 1500 сделала операцию", – поделилась звезда.

Однако не успела Вера Брежнева порадоваться улучшению зрения, как с ней случилась другая беда. "У меня не было дома ничего поесть, и я после болезненной операции в темных очках пошла на рынок за продуктами – и у меня украли последние сто долларов", – пожаловалась певица.

К счастью, Вере Брежневой было к кому обратиться. Она позвонила своей коллеге по "ВИА Гре" Анне Седоковой и поделилась несчастьем. Певица выручила ее. "Она приехала, и то ли деньги дала, то ли еду купила. Мы на самом деле много друг другу помогали тогда, и это так классно", – рассказала артистка.