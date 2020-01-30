Устроившую разборки Ксению Собчак выпроводили из самолета

Ксения Собчак вляпалась в крупный скандал. Знаменитую блондинку сняли с рейса во Внуково.

Борт SU 6034 авиакомпании "Россия" должен был лететь из Москвы в Санкт-Петербург. Однако, по словам пассажиров, вылет уже загруженного самолета задержали.

Инцидент случился из-за Ксении Собчак. Телеведущая устроила разборки со стюардессами. Персонал лайнера попросил пассажиров оставаться пристегнутыми, но журналистка отказалась выполнять требования.

Лететь Ксения Собчак тоже передумала. Тогда самолет подогнали ближе к терминалу и подали трап, передает телеграм-канал Mash. Сотрудники транспортной полиции составили протокол и покинули рейс. В итоге самолет все-таки взлетел, но уже без звездной блондинки.

Журналистка решила объяснить ситуация со своей точки зрения в своем телеграм-канале "Кровавая барыня". "Задерживался" – это мягко сказано. Теперь – только хардкор, только "Аэрофлот"!.. Полтора часа просидела в самолете, который летит до Питера час с небольшим… Попросила спустить меня на землю с борта. Я в возмущении, конечно. Не летайте авиакомпанией "Россия", – призвала Ксения Собчак.

При этом она добавила, что экипаж был прекрасный, "все замечательные". Однако Ксения Собчак подчеркнула, что 1,5 часа ждать вылета в Питер не готова.