"Волнуется и переживает": Собчак сняли в медцентре Блохина

Ксения Собчак относится к своей внешности с долей иронии, сознавая, что отличается от признанных красавиц. При этом она никогда не пыталась радикально измениться.
В интервью Лере Кудрявцевой светская львица призналась, что ложилась под нож лишь один раз: врачи избавили ее от проблем с дыханием, заодно убрав горбинку с носа. Зато Ксения обожает косметологию и уж тут не скупится на процедуры и манипуляции.
Однако, говорят, под влиянием нового мужа Константина Богомолова телеведущая решила внести серьезные коррективы. На днях ее сняли с известным пластическим хирургом Сергеем Блохиным в его клинике в центре Москвы. Он специализируется на омоложении, пластике груди и лицевой пластике.
"Сначала постояли в фойе, побеседовали, а потом прошли в кабинет Блохина. Ксения по дороге обронила, что до этого была на консультации у другого пластического хирурга, но в итоге предпочла эту клинику. Было заметно, что она волнуется и переживает. Прием длился около получаса", – рассказал StarHit очевидец.
В Сети появилось видео, на котором Ксения Собчак входит в подъезд медцентра, а затем беседует с врачом. Телеведущая одета неформально: на ней светлая толстовка, черная кофта и темные спортивного вида штаны.
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