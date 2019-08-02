Получивших выволочку Галкина и Киркорова закрыли грудью

Максим Галкин и Филипп Киркоров осмелились высказать непопулярное у россиян мнение. Звезды раскритиковали пользователей Сети, которые создают ажиотаж вокруг пожаров в Сибири, делая из трагедии модный тренд.

Позицию Филиппа Киркорова и Максима Галкина поддержал член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Общественник сожалеет, что артистов так никто и не понял.

"Трудно в это поверить, но я впервые полностью поддерживаю позицию, которую высказали Максим Галкин и Филипп Киркоров. Речь идет о пожарах в сибирских лесах. Но их разумные мысли слушать мало кто захотел. Все с вытаращенными глазами постят картиночки у себя в соцсетях и считают, что таким образом помогают лес спасти. И мало, кто действительно задумывается, о чем же сказали Галкин и Киркоров. Нужно прежде всего бороться с причиной этих пожаров, заниматься их предупреждением и с этой целью снова лесничество развивать", – сказал Манукян.

Эксперт также отметил, что россияне не умеют брать на себя ответственность. Соотечественники, по словам Манукяна, привыкли ждать указаний сверху.

"МЧС и Минобороны уже активно тушат лес, никто не собирается безмолвно смотреть на пожары. Но такие громадные объемы тушить сложно и конечно дожди в помощь, а засуха во вред. Я у себя в Facebook тоже запостил позицию Макса и Фила. У меня, что отрадно, оказалось немало весьма разумных подписчиков, но я об этом всегда знал и лишний раз в этом убедился. Как ни странно, самая максимальная поддержка поступила из США, Канады и Европы. Вероятно, там больше взрослых людей, которые не надеются на государство, а уже давно научились начинать с себя. А наше общество действительно во многом инфантильное. До сих пор многие люди либо уповают на батюшку-царя, либо его ругают и требуют невозможного, но при этом совершенно не хотят быть самостоятельными", – рассудил Вадим Манукян в беседе с Дни.ру.

Напомним, на днях Максим Галкин выступил против блогеров и артистов, которые критикуют власти за бездействие в вопросе лесных пожаров. Юморист отметил, что он, безусловно, хочет, чтобы стихию остановили, однако сейчас для этого не хватает ресурсов. Также артист осудил всех тех, кто высказывается о трагедии в Сибири лишь потому, что это стало модным. Позицию друга и коллеги по шоу-бизнесу поддержал Филипп Киркоров. Поклонники же звезд раскритиковали, устроили знаменитостям хорошую выволочку.