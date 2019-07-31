Рудковская присоединилась к травле Галкина

Продюсер Яна Рудковская не поддержала позицию юмориста Максима Галкина по поводу пожаров в Сибири. По мнению звезды, активностью в Сети можно многого добиться.

В своем Instagram Максим Галкин высказался о трагедии. Юморист заявил, что происходящее сейчас в соцсетях не имеет никакого отношения к борьбе за экологию, мол, посты с призывами потушить пожар – бессмыслица. В комментариях под видео подписчики затравили шоумена, выразив несогласие.

Мнение Максима Галкина не поддержала и Яна Рудковская. В пример продюсер привела нашумевшую историю журналиста Ивана Голунова и скандал на проекте "Голос.Дети" Первого канала.

"Всегда была согласна с моим другом Максимом Галкиным, а вот тут не соглашусь! Все что мы можем сделать, когда нам пишут люди с этих регионов – это поднять общественный резонанс, в случае с Ваней Голуновым это получилось, а так бы сидел парень лет семь ни за что, ни про что, а с Детским Голосом, разве не волна общественного резонанса поменяла результаты финала? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", - написала Яна Рудковская в личном Telegram-канале "Голубь мира".

Звезда отметила, что у знаменитостей есть возможность воздействовать на массы. Благодаря соцсетям можно привлечь внимание и добиться решения проблемы.

"Уж если Ди Каприо волнует наши леса, то наверное масштаб бедствий уже не такой как типа было раньше! Мне пишут, почему Вы отдыхаете, поезжайте и тушите! Чем? Ведрами??? У нас вот помощь переодически предлагают другим странам в тушении огня МЧС России. Мы можем поднять эту проблему и Слава Богу, что после появления соц сетей мы стали хоть как-то на это воздействовать!" – резюмировала Яна Рудковская.