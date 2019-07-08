Знаменитый рок-музыкант устроил пьяный дебош в аэропорту
Известного рок-музыканта отказалась пустить на борт самолета "из-за амбре", и он устроил дебош. Сергей Троицкий заявил, что стал жертвой "мошеннической схемы" по билетам, сообщает РЕН ТВ.
Конфликт произошел в процессе общения с работницей аэропорта у билетной кассы. По информации РИА Новости, Сергей Троицкий приехал в аэропорт, имея билет на август. Ему была предоставлена возможность купить билет с датой вылета текущим числом.
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