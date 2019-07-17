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"Не мог его принять": откровения отца Сергея Бодрова

Сергей Бодров. Фото: www.globallookpress.com
Сергей Бодров, наиболее популярный по фильмам "Брат" и "Брат-2", навсегда остался в сердцах миллионов. Его отец Сергей Бодров – старший поделился воспоминаниями о погибшем сыне.
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Недавно Сергей Владимирович дал интервью для YouTube-канала "Кино ТВ". По словам знаменитого режиссера, именно в его картине молодой и еще совсем неопытный актер исполнил первую роль. Это был фильм "Кавказский пленник", который впоследствии завоевал любовь зрителя и взял не одну престижную кинонаграду.

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Что стало с детьми Сергея Бодрова

У Бодрова-старшего не было цели пристроить наследника на главную роль, пишет Teleprogramma.pro. Тогда все просто так сложилось: продюсер никак не мог найти подходящего актера, а сын как раз вызвался помочь. Сергей Владимирович долго сомневался, но все же решился поработать с юношей, у которого на тот момент не было никакого опыта в кино.

"Он хорошо сыграл. Честно говоря, я недооценил его уровень. Я не мог его принять как звезду. Сам он говорил, что совсем не актер, но он умел выполнять актерские задачи", – вспоминает сценарист.

После смерти сына у Бодрова-старшего наступил крайне тяжелый период в жизни. Он не скрывает, что с трудом пережил эту потерю. Справиться с горем ему помогла лишь любимая работа. Он сконцентрировал внимание на создании фильма в память о Сергее.

"Захотелось снять такую картину, которой мой сын мог бы гордиться. На мой взгляд, я это сделал", – поделился режиссер. 

Речь идет о киношедевре под названием "Монгол". Эта работа победила в номинации "Лучший иностранный фильм", заслуженно принеся Бодрову-старшему премию "Оскар".

Автор: 17 июля 2019, 16:37

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