"Нас ждет сенсация": Водонаева сделала важное заявление о тайной дочери Лазарева
В своей колонке знаменитость напомнила, что Сергей Лазарев довольно скрытный. Артист обычно держал в секрете подробности личной жизни. О первом ребенке он решил рассказать журналистам лишь когда мальчику исполнилось два с половиной года.
С тех пор как некоторые СМИ написали, что у музыканта родилась дочь, фанаты не перестают обсуждать радостное известие. Сам артист отрицает эту новость. Несмотря на это поклонники уже успели вычислить настоящую мать девочки. "Девушке чуть больше 30, она занимается онлайн-торговлей одеждой", – отметила Алена Водонаева.
По мнению блогера, если история окажется правдивой, то поклонников "ждет сенсация". Исполнитель предстанет перед публикой в совершенно новой роли. "Одно дело – одинокий артист, посвятивший всю свою жизнь творчеству, а совсем другое – отец семейства с женой и двумя детьми", – цитирует актрису издание "7Дней".
Алена Водонаева призналась, что не понимает, почему Сергей Лазарев так стремится защитить личную жизнь. Известие о новом ребенке вряд ли нанесет ущерб его карьере и репутации. "Или это тоже часть пиара – таинственный туман, атмосфера секретности вокруг личной жизни?" – предположила знаменитость.
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