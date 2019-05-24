"Куда ты тявкаешь": Водонаева огрела болтающую лишнее Дакоту

Теледива опровергла слухи о своем романе с Алексеем Долматовым, более известным как рэпер Гуф. По словам Алены Водонаевой, их отношения никогда не выходили за рамки дружбы, более того они не виделись более двух лет, а их общение ограничивается комментариями и лайками в соцсетях.

Телеведущая отметила, что никогда не бегала за Гуфом. Она не понимает, почему экс-супруга рэпера – блогер Айза пишет об этом в соцсетях.

"Я люблю другой типаж мужчин, но после слов Айзы, что оказывается я настолько его хочу, я обязательно прислушаюсь и попробую. Сейчас как раз разведусь, позвоню Лехе и приглашу на свидание", – улыбнулась Алена Водонаева.

Телеведущая подчеркнула, что Айзе никогда ничего плохого не делала. Они долгое время дружили и просто перестали общаться. Однако теперь жена рэпера, объединившись с ведущей "Дома-2" Ксенией Бородиной и певицей Ритой Дакотой, поливает ее грязью в Интернете.

Ситуация накалилась после интервью Алены, в котором она прокомментировала конфликт. Тогда, по словам теледивы, экс-подруги словно белены объелись. Ее незаслуженно оскорбляют, хотя сама она о бывших товарках ничего плохого не говорила.

"Я сказала: Я девчонок любила, мы дружили". И на то я получила порцию ***** (экскрементов – прим. ред). Мне присылали скриншоты и мне просто стыдно за них. Каким боком туда вмешалась Дакота, я понятия не имею", – поделилась знаменитость.

Телеведущая отметила, что ранее Рита Дакота несколько раз просила поддержать ее клипы и песни в соцсетях. Алена шла навстречу артистке, хотя никогда не была дружна с ней. И то, что Рита вдруг начала говорить о ней гадости, стало для нее громом среди ясного неба.

"Она написала: "Алену можно только пожалеть". Кто ты вообще? У тебя под носом тебе изменяли все эти годы. Ты себя пожалей и заткнись. Ты не имеешь отношения ни к нашей дружбе с девочками. Куда ты тявкаешь", - огрела Алена Водонаева певицу в интервью YouTube-каналу "Ходят Слухи".

Рассказала телеведущая и о конфликте с Ксенией Бородиной. Алена отметила, что претензии и подозрения ведущей "Дома-2" не имеют под собой реальной основы. Водонаева опровергла сплетни об интимной связи с мужем Бородиной и сообщила, что не "сливала" прессе новость о беременности Ксении.

"Я не понимаю, что за **** (моча – прим.ред.) у нее в мозгу, почему она решила, что кто-то будет продавать ее беременность", – высказалась Алена Водонаева.