"Он монстр": молодой любовник растоптал самую сексуальную актрису

Избранник артистки, футболист Адиль Рами, который младше нее на 18 лет, долго крутил роман сразу с несколькими женщинами. Памела Андерсон рассталась с неверным возлюбленным.

Женщина, являющаяся секс-символом для миллионов мужчин, рассказала о личной трагедии поклонникам в Instagram. Как объяснила Памела Андерсон, Адиль долгое время "жил на две семьи", обманывая обеих женщин.

Избранницы мужчины ни о чем не догадывались. При этом Памела Андерсон считает, что у Рами были и другие любовницы. "Он лгал всем. Как это возможно: контролировать два женских сердца и умы?.. Он монстр", – отметила знаменитость. При этом она добавила, что не понимает, как же ей не хватило мудрости понять, что происходит.

Как оказалось, Рами, начав встречаться с Памелой Андерсон, продолжал проводить время с моделью, матерью двух его детей. Она-то и рассказала Андерсон о неверности футболиста.

Артистка заявила, что собирается уехать из Франции, куда переехала ради любимого. В комментариях под постом Памелы Андерсон сочувствие звезде выразили многие мировые звезды. В частности, ее поддержали модель Перис Хилтон и фотограф Люк Гилфорд.

Отметим, отношения Памелы Андерсон и Адиля Рами продлились более двух лет. Свой роскошный особняк в Малибу актриса после переезда во Францию решила сдавать. За право пожить в ее доме Памела Андерсон запросила 70 тысяч долларов в месяц.