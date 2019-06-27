"Он монстр": молодой любовник растоптал самую сексуальную актрису
Женщина, являющаяся секс-символом для миллионов мужчин, рассказала о личной трагедии поклонникам в Instagram. Как объяснила Памела Андерсон, Адиль долгое время "жил на две семьи", обманывая обеих женщин.
Избранницы мужчины ни о чем не догадывались. При этом Памела Андерсон считает, что у Рами были и другие любовницы. "Он лгал всем. Как это возможно: контролировать два женских сердца и умы?.. Он монстр", – отметила знаменитость. При этом она добавила, что не понимает, как же ей не хватило мудрости понять, что происходит.
Как оказалось, Рами, начав встречаться с Памелой Андерсон, продолжал проводить время с моделью, матерью двух его детей. Она-то и рассказала Андерсон о неверности футболиста.
Артистка заявила, что собирается уехать из Франции, куда переехала ради любимого. В комментариях под постом Памелы Андерсон сочувствие звезде выразили многие мировые звезды. В частности, ее поддержали модель Перис Хилтон и фотограф Люк Гилфорд.
Отметим, отношения Памелы Андерсон и Адиля Рами продлились более двух лет. Свой роскошный особняк в Малибу актриса после переезда во Францию решила сдавать. За право пожить в ее доме Памела Андерсон запросила 70 тысяч долларов в месяц.
Певица призналась, что материнство сложнее гастролей
Говорят, артистка практикует нестандартные отношения
Недуг доставляет герцогине Кембриджской немало проблем
Всплыли внезапные подробности
Популярные темы форума
Анальный секс
Прямая трансляция с Путиным
Мой батяня отымел мою жену...
Почему хохлушкам нельзя верить...
Но это не призидент в Грузии
бабы выглядят как ведьмы ,вы не заметели???
Восхищаюсь Д. Трампом!..
Вам нравится женщины за рулём?
Мачеха подкатывает к моему парню.
мне нравится русские мужчины!
Двойное проникновение
Марина Хлебникова похудела и постарела
вот вам и ссср ,вон какие звери ,не могут нормально свою сраную республику в порядок привести.
муж не разрешает худеть
Алибасов всех обманул?
Влюбилась в парня подруги
Как вы спасаетесь от жары?
Ходит в одних носках две недели
Как вам презик Зеленский?
Когда пьяный поднимает руку
Как вернуть страсть?
хочу попробовать с МЖМ
Родители выдают замуж
Не дает деньги на шоппинг
Большие соски что делать?
Ужасная медицина в России
Обвисла грудь
Переписки с бывшей
Подруга эгоистка
Сестры Хачатурян