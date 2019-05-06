Булка похорошевшего Шепелева возбудила россиян
Фотография в Instagram Дмитрия Шепелева возбудила поклонников телеведущего. На снимке телезвезда обнимается с конем.
"Мечтал о Бугатти, а езжу на Булке", – подписал фото Дмитрий Шепелев, очевидно посвежевший после прогулок верхом (здесь и далее орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
В комментариях подписчиков – весь спектр положительных эмоций. А некоторые и позавидовали телеведущему. Они отметили, что иная Булка подороже спорткара стоит.
"Я мечтаю о такой Булке! Построю дом и заведу себе такую!!", "Это круче!!!", "Булка классная!", "Красивая девчонка", "Так экологичнее))) да и выхлопные у Булки– удобряшки для природы", – восторгаются фолловеры.
Недавно Дмитрий Шепелев пришел на представление Цирка дю Солей с сыном и спутницей. Телеведущий весь вечер не выпускал руки девушки, однако фотографироваться вместе с ней наотрез отказался. Зрители решили, что это новая пассия Шепелева.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Шепелев всстречается с Екатериной Тулуповой. Мать Жанны Фриске ее отношений с гражданским мужем своей покойной дочери не одобряет. Она жалеет избранницу телеведущего, заявляя, что Шепелев – высокомерный человек.
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