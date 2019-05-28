Вернувшаяся в Россию дочь Андрея Кончаловского расплакалась от увиденного
"Когда Наталья – одна из многочисленных дочерей Андрея Сергеевича, много лет прожившая в Париже, – приехала в Россию, начала плакать от увиденного. "Почему у вас все так? Почему нельзя навести порядок, сделать, чтобы везде было чисто, красиво?" – рыдала она", – рассказал корреспонденту "Дни.ру" продюсер ленты Илья Шамазов.
Он объяснил девушке, что разруха важна для русской души. "Это наша энергия выходит наружу, – уверен Илья. – И когда я не вижу, извините, в каком-нибудь Осло ни одной разбитой телефонной будки, понимаю, что эти люди обречены. Когда будка появляется, возникает эта самая человеческая энергия, что крайне важно для творческой личности. Энергия русского человека иногда выходит из берегов – возникает желание написать на заборе, разбить стекло. Это тоже надо уметь любить".
Наталья Кончаловская, которая принимала участие в фильме, появилась на свет в 1991 году. Мать девушки – диктор телевидения Ирина Мартынова, которая позже родила еще одну девочку – Елену. Всего у Андрея Кончаловского было пять жен. Они родили ему семерых детей, у режиссера уже есть десять внуков и внучек. Кончаловскому скоро исполнится 82 года, но, как говорится, есть еще порох в пороховницах!
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