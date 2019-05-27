65-летняя Татьяна Веденеева показала клубничку

Первый Международный кинофестиваль "Герой и время" в Железноводске в разгаре. Несколько десятков артистов первого эшелона приехали в город-курорт – такого звездопада тут прежде не случалось. Среди гостей отметилась Татьяна Веденеева – знаменитая тетя Таня из "Спокойной ночи, малыши!".

Татьяна Веденеева не только появилась на красной дорожке фестиваля и блеснула на торжественной церемонии открытия, но и провела творческую встречу на "Даче Шаляпина" в Кисловодске. Был аншлаг, слово на концерте Федора Ивановича в годы оные!

А в Железноводске гостья произвела фурор в Пушкинской галерее – от желающих сфотографироваться со знаменитой ведущей не было отбоя. "Я, милая, держу себя в струне, как говорится, и всегда одета и причесана... Вот вам – как цыпочка. Хоть пятнадцатилетнюю девочку играть", – говорила чеховская Аркадина. Эти слова в полной мере относятся к Веденеевой: в 65 лет она выглядит превосходно и даст фору молодым актрисам.

Увидев блюда с огромной местной клубникой, Татьяна Вениаминовна не поверила глазам – в Москве-то эти ягоды еще не скоро появятся. Разумеется, не обошлось без кадра с клубничкой.

Один из основателей фестиваля "Герой и время", писатель Захар Прилепин признавался Татьяне Веденеевой в любви. Его соратник – режиссер и актер Сергей Пускепалис – восхищался формой дивы. И она была счастлива!

Фестиваль "Герой и время" в Железноводске представляет 24 конкурсных фильма, среди которых 14 российских и пять европейских премьер. Татьяна Веденеева призналась корреспонденту "Дни.ру": она хотела бы многие посмотреть, дабы понимать, что и как теперь снимают.