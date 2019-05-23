Сексапильная Водонаева показала большую дырку

Алена Водонаева попала в неловкую ситуацию. Звезду скандально известного реалити-шоу "Дом-2" подвело платье.

Алена Водонаева не стесняется демонстрировать свои аппетитные формы. Даже конфуз она может преподнести как подарок. К примеру, звезда проекта "Дом-2" разместила в Instagram видео, на котором запечатлена с друзьями в магазине – возле стенда с вещами для рукоделия.

Эффектная красотка пояснила, что они ищут английскую булавку. Оказывается, у сексапильной Водонаевой разошелся шов на платье, причем на самом интимном месте. Алена без ложной скромности показала большую дырку и поинтересовалась у приятеля, насколько велик масштаб проблемы. Тот со смехом сообщил, что видно нижнее белье.

Звезда реалити-шоу "Дом-2" предпочитает обтягивающие наряды, ведь ей есть что показать миру: пышные бедра и внушительный бюст давно являются объектом желания многих российских мужчин. Сама Алена ранее жаловалась, что из-за большой груди приходится испытывать боли в спине и плечах. Она даже решилась на операцию по уменьшению бюста.

Все эти богатства красавица делила с супругом, музыкантом Алексеем Косинусом. Однако недавно Алена Водонаева объявила о разводе. Слухи о проблемах в личной жизни звезды "Дома-2" муссировались еще несколько месяцев назад, и вот она решила прояснить ситуацию. "Друзья, этот вопрос вами был задан уже больше тысяч раз в комментариях и директе. А правда ли, что я развожусь с мужем? Пора на него ответить. Да, я развожусь со своим мужем", – сообщила Алена Водонаева в Instagram.