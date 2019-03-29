"Она меня любит, я это чувствую, и от этого разрывает на части": Соколовский о Дакоте и дочери
Влад Соколовский и Рита Дакота считались одной из самых гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Регулярно супруги выкладывали видео, посвященные их насыщенной жизни. Осенью 2017 года Дакота подарила Соколовскому дочь Мию. Однако летом 2018 года как гром среди ясного неба грянула новость о разводе. Рита на всю страну обвинила Влада в изменах. Чудовищность ситуации заключалась еще и в том, что якобы о неверности Соколовского знали их общие друзья, но Дакоте ничего не говорили.
Как ни странно, шумиха пошла на пользу обманутой Рите. Ее песни и посты в Instagram получили широкую популярность. А вот Владу, наоборот, не повезло. "Измена – это страшный опыт, который лишил меня всего, что я имел. Семьи, любви, доверия… Как бы я ни показывал, что у меня все нормально, тем не менее был абсолютно раздавлен. Элементарно: когда все это произошло, я остался без работы. Слетело все, кроме пары концертов…" – признался Влад Соколовский в свежем интервью.
Певец пошел на все условия и выполнил все договоренности с бывшей женой, что позволило им сохранить достойные отношения. Ради дочери экс-супруги регулярно общаются. Соколовский заезжает к девочке на несколько часов, но в ближайшем будущем намерен оставлять ее у себя, вывозить куда-то. Рита не против.
"Недавно няня Мии рассказала мне, как однажды дочь ехала на какой-то кружок и у нее спросили: кого она больше любит? Мия ответила: "Папа". Это было очень круто. Я безумно обрадовался. Она меня любит, я это чувствую, и от этого разрывает на части, хочется бежать, лететь к ней", – цитирует артиста Woman.ru.
Влад Соколовский выразил надежду, что спустя время они с Ритой Дакотой смогут быть друзьями. "Я уверен, что если у Риты, не дай бог, что-то случится, первый звонок будет мне, и я на 100% решу любую ситуацию. С этими мыслями я живу, но никогда не буду принуждать ее общаться со мной. Хотелось бы мне этого? Безусловно. Готовы ли мы к этому? Наверное, если этого не происходит, значит, не готовы. Думаю, в будущем все будет проще, но стараюсь не питать пустых иллюзий", – признался Влад Соколовский.
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