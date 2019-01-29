"По девочкам?": приглядевшаяся к подругам Дакота познала "природный" секс

Рита Дакота познает себя. Певица раскрыла в себе сексуальность и призадумалась.

В личном Instagram Рита опубликовала несколько своих черно-белых снимков. Ниже Дакота написала, что сейчас, находясь на Бали, она вдруг начала получать комплименты по поводу своей "природной сексуальности".

Артистка отметила, что не понимала мужчин в эти моменты, она ведь не старалась привлечь к себе внимание: ходила в растянутой футболке, без укладки и макияжа. "Мои друзья мальчишки смотрят на меня, скачущую босиком под дождем или выходящую из душа в бесформенной рубашке и говорят "Уф, Даки, ну что за секс", а я ржу в ответ и не понимаю, вы серьезно? (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена – Прим. ред.)", – заметила Рита.

По признанию Дакоты, ее наконец осенило. Она присмотрелась к подругам, которые приехали на курорт вместе с ней, и поняла, что именно привлекает мужчин. "В борцовке на голое тело, ноги в песке, волосы в хвосте, улыбается, щурится от заката и столько в ней секса живого, настоящего… – восхищается приятельницей певица. – На Бали сексуальность проявляется не в теле и повадках, но в живости, во взгляде, в шероховатостях… А теперь сижу в своем новом дзене, пересматриваю эти снимки и черт возьми правда вижу в себе столько верной сексуальной энергии, сколько ни разу не видела даже в самых ‘голых’ платьях и ярких макияжах."

После в комментариях Дакота продолжила общение с фолловерами по поводу "природной сексуальности. Параллельно с этим Рита получала комплименты от поклонников и нахваливала приятельниц. "На тебя вчера таращилась как ты танцуешь и волосы поправляешь тоже, может я все таки по девочкам?" – ответила певица одной и подписчиц.