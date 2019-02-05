Что стоит за публичным покаянием Влада Соколовского

Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Алена Водонаева с недавних пор стала колумнистом в известном журнале. Она высказывает свое авторитетное мнение относительно главных событий, происходящих в отечественном шоу-бизнесе. Алена прокомментировала публичные извинения Влада Соколовского, которые он принес бывшей жене Рите Дакоте. По мнению Водонаевой, артист не только из-за угрызений совести обратился к экс-возлюбленной.

"Час искупления для Влада Соколовского настал спустя полгода после его громкого расставания с Ритой Дакотой. Ну лучше поздно, чем никогда. Король адюльтера публично извинился перед своей бывшей женой и "всей аудиторией, следившей за нашей жизнью последние пять лет" – это цитата из его трогательного и многословного обращения. Я специально акцентирую внимание на том, что у этого послания не один адресат — Рита Дакота, а еще и так называемая аудитория, которую Влад и Рита стремительно набирали, пока вели семейный видеоблог на YouTube", – напомнила Алена Водонаева.

Звезда "Дома-2" отметила, что после расставания Соколовского и Дакоты их общий блог перешел в распоряжение певца. Теперь Влад делится с аудиторией своими рассказами, как проводит время без Риты. Алена Водонаева проанализировала количество просмотров и пришла к выводу, что после скандального развода с Дакотой дела Соколовского идут неважно. "Показатели падают, лояльность аудитории катится к чертям", – пояснила наблюдательная Водонаева и сообщила всем, кто не в курсе, что благодаря видеоблогам их обладатели неплохо зарабатывают.

"Разумеется, новости о похождениях Влада рейтинга ему не прибавили, поэтому публичное покаяние может быть хорошим способом вернуть лояльность подписчиков. Остается надеяться, что на эту слезливую публикацию Влада спровоцировало чувство вины, а не сокращение просмотров на его канале ", – едко отметила звезда "Дома-2".

По наблюдениям Алены Водонаевой, развод пошел на пользу Рите Дакоте. "Рита, которая завела личный видеоблог, после того как ушла от Влада, за эти полгода набрала больше подписчиков, чем у Соколовского есть сейчас", – обратила внимание Алена. Она убеждена, что певице на руку имидж обманутой и брошенной женщины с ребенком.

"Дакота демонстрирует, как можно с предателем красиво расстаться. Молодая мама вместо того, чтобы лить слезы и замыкаться в себе, уехала на Бали, весело проводит время, не избегает общества мужчин, работает, наконец. А если и вспоминает о былом, то со светлым чувством, без мелочности и обид", – заключила Алена Водонаева в своей колонке на сайте "7Дней".