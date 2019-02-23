Супруга Сергея Жукова шокировала интимным фото

Супруга Сергея Жукова взбудоражила пользователей соцсетей откровенной фотографией. Регина Бурд предстала перед поклонниками в облегающем нижнем белье.

Микроблог супруги Сергея Жукова – Регины Бурд – в Instagram полон снимков счастливой пары. Откровенных фотографий там нет – поклонники понимают, что хозяйка страницы счастлива в браке музыкантом, все свободное время проводит с любимым мужем и детьми.

Тем сильнее оказался эффект от нового поста супруги Сергея Жукова. Жена лидера популярной группы "Руки вверх" опубликовала фото в облегающем нижнем белье. Более того, она обратилась к фанатам с провокационным вопросом – что же такое, по их мнению, сексуальность?

"Что такое сексуальность? А есть ли у нее возраст? Лет 25 назад я бы сказала, что она зависит от длины юбки. Сегодня все иначе", – написала Регина.

Подписчики с удовольствием подхватили интересную тему – а заодно и осыпали супругу Жукова комплиментами. "Регина, как всегда, великолепная", "Регина, Вы просто красивая, сексуальная, милая, очень Вас обожаю", "Сексуальность – это эротические фантазии человека, которые он хочет воплотить в реальность", "Скажу одним словом: химия. Ведь для кого-то мы сексуальны, а кто-то пройдет мимо, не задерживая взгляд", – делятся своими мнениями подписчики супруги Жукова.