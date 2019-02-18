Распластавшегося на диване Петросяна "облизали" с ног до головы
Кадр из новой фотосессии появился в микроблоге артиста. Петросян в стильном наряде позирует на ярком желтом диване. Самому шоумену смена имиджа явно пришлась по вкусу. "Хорош!", – похвалил себя артист.
Поклонники со своим кумиром согласились. "Очень хорош!!!", "Ай, молодец!!!Стиляга))", "Ну вы, Ваганыч, стиляга)))) Классно!", "А главное счастливый и модный!", - комментируют снимок фанаты (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Евгений Петросян в последнее время стал больше заботиться о своей внешности. Судя по всему, юмориста вдохновляет на подвиги его новая пассия, которая моложе артиста на 43 года, отмечает Teleprogramma.pro.
Напомним, что Евгений Петросян официально развелся со своей супругой Еленой Степаненко в ноябре прошлого года. Однако бывшие супруги никак не могут поделить имущество. В частности, предметом спора стали произведения искусства и подарки, которые делали юмористу знаменитости.
Кроме книг, которые дарили шоумену Максим Галкин и Аркадий Хаит, презентов от Михаила Задорнова и Элины Быстрицкой, в коллекции Петросяна есть фарфоровая статуэтка клоуна, которую передала ему Алла Пугачева. Адвокаты не исключили, что Примадонне придется выступить в качестве свидетеля на процессе по разделу имущества между Петросяном и Степаненко.
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